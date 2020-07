Feliz cumpleaños a ti CÁNCER, hoy 09 de julio de 2020

Si naciste un día como hoy 09 de julio, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 21 de junio al 22 de julio pertenecen al signo de CÁNCER.

Características de los CÁNCER

Emocional, cariñoso, simpático y familiar. Con estos términos podríamos definir a los nativos de este signo.

Son extremadamente sensibles lo que les permite tener una intuición muy desarrollada. No importa si no le has dicho algo, si es importante, lo sabrá por la forma en que le miras o por como actúas en su presencia.

Tienen una simpatía innata que hace que todo el mundo se sienta bien con ellos y los convierte en buenos anfitriones de sus fiestas.

Cáncer así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Día especial para este signo. Tenderás a hacer realidad gran parte de tus sueños en el ámbito sentimental. ¿Será que no aparece esa persona?

Dinero y carrera

¿Alguna vez has pensado en cambiar de área? Busca un empleo que sea de tu agrado y verás que todo será mejor. Si te quedas atascado haciendo lo que no te gusta, será más difícil.

Salud

El día de hoy tendrás la tendencia de sufrir migrañas. Si ves que no aguantas más, métete en la cama y descansa tanto como sea posible. Evita lugares con mucho ruido.

Creatividad

Son extremadamente creativos, aunque, en muchas ocasiones, ellos consideran lo contrario. Siempre que tienen oportunidad visitan exposiciones de pintura, fotografía o contemplan la arquitectura de un u otro lugar.

Su carácter nostálgico les llevará a valorar la literatura y, sobretodo, la poesía, en la que encontrarán un refugio y, a veces, un espejo que refleja sus propios sentimientos.

Pero si hay un espacio en el que los nacidos bajo este signo destaquen por su creatividad es en la cocina. Son capaces de preparar platos exquisitos con apenas ingredientes.

El único freno que encuentran los cancerianos es su propio miedo. El hecho de no querer asumir riesgos les convierte en seres demasiado prudentes y la prudencia, en ocasiones, mata la creatividad.

Pasatiempos favoritos

Un nativo de este signo disfruta tanto comiendo como cocinando. Por ello, la culinaria será uno de los grandes hobbies. Los nativos de este signo disfrutarán de largas veladas con amigos o familiares en torno a la comida.

Su carácter casero les hará querer quedarse tranquilamente en casa viendo una película o una serie de televisión. Leer es otra de sus grandes pasiones.

A pesar de su amor por el hogar, son seres muy sociables y nunca renunciarán a una buena fiesta, un festival de música o un concierto, sea del género que sea.

Famosos que cumplen años

Jimmy Smits nacido hace 65 años

Brian Dennehy nacido hace 82 años

Élodie Fontan nacido hace 33 años

Fred Savage nacido hace 44 años

Raymond Cruz nacido hace 59 años

Camille Aguilar nacido hace 24 años

Chris Cooper nacido hace 69 años

Angélica Celaya nacido hace 38 años

Julia Hartmann nacido hace 35 años

Gloria Muñoz nacido hace 72 años

Enrique Murciano nacido hace 47 años

Farah Hamed nacido hace 39 años

Pamela Adlon nacido hace 54 años

Daniela Schmidt nacido hace 42 años

Jimmy Smits. Foto: www.hollywoodreporter.com

