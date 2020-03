Feliz cumpleaños a ti ARIES, hoy 29 de marzo de 2020

Si naciste un día como hoy, 29 de marzo, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 20 de marzo - 19 de abril pertenecen al signo de ARIES.

Características de los Aries

Simpatía, humanismo, honestidad, lealtad e intelectualidad son algunas de las características de los nativos de este signo. Son idealistas y les gusta luchar y defender las causas en las que creen. Son soñadores natos, lo que a veces les lleva a frustrarse un poco si no consiguen lo que quieren.

Extremadamente creativos son capaces de manifestar esa creatividad no sólo en los campos profesionales que desempeñan sino también en su vida personal. Valoran mucho la palabra amistad.

Se equivocan mucho y por ello son sabios, porque consiguen aprender de los errores del pasado. Si se caen, se levantan, se dibujan una sonrisa en la cara y comienzan de nuevo a andar.

Aries así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Si no tienes pareja, una discoteca será un buen lugar para conocer gente nueva y ganar confianza en ti mismo. Si estás casado, no esperes demasiado de tu pareja para no salir lastimado.

Dinero y carrera

Abre un negocio comercial porque tus habilidades de comunicación son cada vez mejores y más claras. Trabaja duro para ganarte a tus clientes.

Salud

Apuesta por una mayor calidad de vida. Ten una buena alimentación, practica deporte y presta más atención a lo que bebes. Tu salud estará muy agradecida.

Aries en la naturaleza

Al gustarle los deportes extremos inevitablemente le gusta la naturaleza. Gran parte de ellos tiene que realizarlos en entornos naturales y eso le lleva a unir dos de sus pasiones.

Los Aries valoran como nada la sensación que deja el viento al golpear su cara cuando van a toda velocidad, podrían describirte a la perfección como se siente la textura de la roca en la mano mientras escalan o como se siente la nieve al caer mientras esquían. Mejor aún, pueden describirte con todo lujo de detalle cómo de difícil es levantarse de una caída y la enorme recompensa que uno siente cuando lo hace.

Aries en el amor y las relaciones

Los nativos del signo Aries aman el juego de la conquista. Son impulsivos y emocionales. Ven el amor como una necesidad y requieren amantes devotos, aunque no suelen corresponder de la misma forma. Abandono y rechazo les producen pánico, y si se siente engañados pueden tornarse agresivos.

En el sexo, los arianos suelen ser activos, apasionados, dominantes, con mente abierta, gran apetito sexual y deseo por explorar nuevas sensaciones y placeres. Les gusta seducir y los atraen la pasión, inteligencia y las sorpresas.

Famosos que cumplen años

Danielle Delaunay nacido hace 32 años

Christophe Lambert nacido hace 63 años

Terence Hill nacido hace 81 años

Scott Wilson nacido hace 78 años

Alexander Fehling nacido hace 39 años

Aida López nacido hace 57 años

Morne Visser nacido hace 49 años

Alain Moussi nacido hace 39 años

Scott M. Gimple nacido hace 49 años

Chris D'Elia nacido hace 40 años

Hayley McFarland nacido hace 29 años

Elle MacPherson nacido hace 56 años

Danielle Delaunay. Foto: Pinterest.

Fuente: WeMystic