Feliz cumpleaños a ti ACUARIO, hoy 28 de enero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 21 de enero - 19 de febrero pertenecen al signo de ACUARIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS ACUARIO

No es un buen momento para los temas sensibles. Trata de no involucrarte demasiado para no salir lastimado. Piensa menos con los sentimientos y más con la razón.

DINERO Y CARRERA

Es necesario que aprendas una nueva profesión. Sólo así conseguirás ir más allá y tener una vida mejor. Ahorra un poco todos los meses y conseguirás comprar aquel celular que tanto quieres.

SALUD

Tu presión arterial estará desequilibrada. Evita las comidas con mucha sal, trata de estar relajado y de no cometer excesos. Si esto sigue así, busca atención médica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUARIO

Simpatía, humanismo, honestidad, lealtad e intelectualidad son algunas de las características de los nativos de este signo. Son idealistas y les gusta luchar y defender las causas en las que creen. Son soñadores natos, lo que a veces les lleva a frustrarse un poco si no consiguen lo que quieren.

Extremadamente creativos son capaces de manifestar esa creatividad no sólo en los campos profesionales que desempeñan sino también en su vida personal. Valoran mucho la palabra amistad.

Se equivocan mucho y por ello son sabios, porque consiguen aprender de los errores del pasado. Si se caen, se levantan, se dibujan una sonrisa en la cara y comienzan de nuevo a andar.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Frank Darabont nacido hace 61 años

Carlo Costanzia Flores nacido hace 28 años

Ariel Winter nacido hace 22 años

Kathryn Morris nacido hace 51 años

Alan Alda nacido hace 84 años

Matilda Lutz nacido hace 28 años

Lucia Bosé nacido hace 89 años

Jorge A. Jimenez nacido hace 39 años

Marthe Keller nacido hace 75 años

Ty Olsson nacido hace 46 años

Raven Alexis nacido hace 33 años

