Felipe y doña Letizia hacen un minuto de silencio por las víctimas de Covid-19

Felipe y doña Letizia participan en un minuto de silencio por las víctimas de Covid-19. Foto: Vanitatis

Los Reyes visitaron el pasado viernes, el Centro de Transporte de Coslada, interrumpiendo el plan que tenían programado, para recordar a los fallecidos durante la pandemia del coronavirus, otorgando un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Este viernes tuvo lugar un nuevo homenaje de los reyes Felipe y Letizia a las víctimas del coronavirus en el país, el segundo tras el que protagonizaron hace unos días en el palacio de la Zarzuela junto a sus dos hijas, que se realizaba coincidiendo con los diez días de luto oficial decretados por el Gobierno. En esta ocasión, el recuerdo ha llegado desde el Centro de Transportes de Coslada, hasta donde se han desplazado para continuar con el seguimiento que están haciendo del día a día del sector industrial.

Felipe y doña Letizia en un minuto de silencio. Foto: El independiente

Felipe y Letizia en homenaje a las víctimas

A las 12 en punto de la mañana, Doña Letizia y Felipe detenían por unos instantes su visita para ofrecer un recuerdo a los fallecidos, en forma de un minuto de silencio, que presidieron junto a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ángel Garrido, consejero de Transportes, además de varios responsables y trabajadores del centro logístico, tan crucial. Un minuto para que los presentes mantuvieron la distancia social indicada, por lo que pudieron quitarse las mascarillas en señal de respeto, volviendo a colocarlas en su lugar tras el homenaje.

Es la primera vez que se ve a los monarcas fuera del Palacio de la Zarzuela sin sus mascarillas, pero el respeto a las víctimas así lo requería, ya que además se ha mantenido la distancia social mientras se efectuaba el minuto de silencio en memoria de los casi 30.000 fallecidos durante esta pandemia. Una situación que sin duda ha marcado la agenda de los reyes Felipe y Letizia, tanto la de los últimos meses como la de los próximos. Aunque ya es más habitual que realicen actividades en el exterior de palacio, queda mucho para que su agenda tenga la normalidad que vivía hasta los primeros días de marzo.

La reina Letizia no ha querido dejar nada al azar en su look y sigue apostando por tonos oscuros, acorde con el luto decretado en nuestro país. Así, ha optado un pantalón culotte y una blusa en color negro, además de unos zapatos con tacón ancho y no demasiado alto, para poder caminar por las instalaciones del Centro de Transportes sin problema.