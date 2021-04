¿Felipe de Edimburgo era racista? Estas fueron sus "bromas" más problemáticas

Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II del Reino Unido, falleció el pasado 9 de abril a sus 99 años de edad. Desde el anuncio de su muerte, la familia real y sus seguidores han estado de luto y recuerdan los grandes logros de su vida.

Sin embargo, un grupo más pequeño (que incluso cuenta con algunos “fans” de la familia real”) no dejan caer al olvido algunos de los “chistes descarados” del príncipe Felipe y el porque eran problemáticos.

Palacio de Buckingham anuncia la muerte de Felipe de Edimburgo

Para muchos críticos de la familia real británica estas “metidas de pata” de Felipe de Edimburgo, como solían ser llamadas cuando vivía, eran en realidad comentarios ofensivos o racistas que te presentamos en La Verdad Noticias.

El “humor” racista de Felipe de Edimburgo

Según Insider, el duque describió a Beijing como "espantoso" durante una visita a China en 1986 y les dijo a los estudiantes británicos en ese momento: "Si te quedas aquí mucho más tiempo, todos se quedarán con los ojos entornados".

Insider también informó que Felipe de Edimburgo hizo otro comentario insensible sobre la comida cantonesa ese año en una reunión del Fondo Mundial para la Naturaleza. “Si tiene cuatro patas y no es una silla, tiene alas y no es un avión, o nada y no es un submarino, el cantonés se lo comerá”, dijo.

Felipe de Edimburgo es recordado por su "inusual" humor frente a personas de color

Durante los 68 años desde la coronación de su esposa, el duque de Edimburgo se hizo famoso por chistes de este tipo, que aún en 2021 han sido calificados como “gaffes” o meteduras de pata por la prensa británica.

“Es como el tío viejo malhumorado al que invitas a Navidad, que siempre dice cosas racistas y se queja de todo, pero que siempre te da dinero y te deja probar su whisky cuando tu mamá no está mirando”, escribió un usuario en un vídeo de YouTube recopilando los mejores “gaffes” del príncipe hace apenas 2 semanas.

Kehinde Andrews, profesora de Estudios Negros en la Universidad de la Ciudad de Birmingham, dijo a CNN en abril de 2021 que el sentido del humor de Felipe era un ejemplo de "racismo de la vieja escuela".

“Fue un retroceso al racismo de la vieja escuela. Pintarlo como un tío benigno y tierno de la nación es simplemente falso".

Aunque la Familia Real y sus seguidores, así como miembros de su propio gobierno recuerdan a Felipe como “un hombre de servicio, honor y gran humor” como escribió el príncipe Harry hace unos días, otros no olvidan esas bromas inapropiadas.

Después de todo, su humor con tonalidades sexistas y racistas seguía presente en sus últimas décadas de vida. Tan sólo en 2002, Felipe dijo a un líder aborigen en Queensland, Australia: "¿Todavía se lanzan lanzas el uno al otro?".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.