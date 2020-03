Fashion Week México City no se detiene por coronavirus. (Foto cortesía Glits)

Uno de los eventos más esperados en el mundo de la industria, Fashion Week México City, también se ha visto afectado por el coronavirus, puesto que ha cancelado su pasarela de forma presencial, sin embargo en esta decisión también han encontrado una alternativa para esta temporada otoño/invierno de Mercedes-Benz Fashion Week México, quienes están por celebrar su vigésimo séptima edición.

Fashion Week México City y su solución

Así es, afortunadamente no todo está perdido, puesto que el trabajo, talento y dedicación que se plasma en esta reunión que da vida a grandes outfits y por ende a celebridades, diseñadores de moda y modelos, se podrá apreciar de forma digital.

Si, Fashion Week Mexico City no frenará sus planes tras el coronavirus, puesto que ante esta situación, transformará su formato. Ante esto, y en comunicado, han dado a conocer que tras el Covid-19 serán formatos digitales disruptivos; información ELLE.

“Mercedes-Benz Fashion Mexico City apuesta por la innovación para afrontar la emergencia del Covid-19”,explicaron.

Fashion Week México City no se detiene por coronavirus. (Foto cortesía Time Out México)

Fashion Week México City ante dicho formato

Esta medida de emergencia, en donde las colecciones de los talentosos diseñadores mexicanos que cada días nos deleitan y enamoran con sus diseños, serán expuestas durante el mes de abril, sin duda alguna es una decisión que pudiese ser una gran opción para acaparar mayor audiencia en los diversos eventos que ofrece la industria de la moda.

No cabe duda que la innovación tecnológica camina a pasos agigantados y cada vez se convierte es una excelente herramienta ante diversas situaciones, como la que ahora se presenta con el coronavirus, puesto que nos traslada a un momento en el que no podemos estar presentes por factor distancia, dinero, cupo, etc; en este momento lo hará con el gran evento Fashion Week México City, el cual no sé cancelará sino que cambiará su formato para no frenar esta gran presentación.