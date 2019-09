Conoce el Fashion Fest Otoño-Invierno 2019 de Liverpool

Liverpool Fashion Fest, la plataforma de moda más importante en México da inicio a la temporada Otoño-Invierno 2019, inspirando a quienes buscan verse y sentirse bien.

Liverpool eligió para esta edición a Taylor Hill, top model estadounidense que, a sus 23 años, es considerada actualmente como uno de los grandes talentos dentro del mundo del modelaje y en esta ocasión protagoniza la campaña y pasarela de Fashion Fest Otoño-Invierno 2019 de Liverpool.

Taylor Hill.

“Participar en Fashion Fest es una experiencia emocionante. Amo la Ciudad de México, es un lugar especial para mí, he tenido la oportunidad de visitarla y me encanta, es tan culturalmente diversa, la gente es increíble y es un lugar con una gran historia. Esta edición trae looks increíbles, especialmente la tendencia americana que tiene una inspiración Western con vestidos largos y sombreros que reflejan mucho mi look personal” comentó Taylor Hill.

Durante 16 años ininterrumpidos, en su edición número 33, se presentan las cuatro tendencias de esta temporada, explorando la creatividad, conexión, evolución y preservando una época con espíritu creativo y estilo bohemio.

Las 4 tendencias de esta temporada son:

Galería:

Esta tendencia nos deleita con un espíritu creativo con una paleta de colores que se inspira en un estilo vibrante, energético y explosivo.

Los detalles que la caracterizan son de bloques, estampados de arte, letras XL, siluetas ligeras como la falda midi, rompe vientos. Para completar el look, una cangurera y una mascada harán que tu estilo sea explosivo y diferente.

Americana:

Tendencia inspirada en la vida rural americana de los años 50´s, con un estilo bohemio, como un western sofisticado. Lo caracterizan los estampados folks, el animal print y los cuadros.

Las texturas en los materiales como los tejidos, sherpa, lana y el denim son importantes en esta tendencia.

Las siluetas son cómodas y femeninas; destacando la blusa y vestido campesino, pantalón amplio y el culote. Las capas, sombreros, las botas y botines serán el complemento perfecto. Tonos caramelo, naranja, verdes olivos y azules.

Fashion Fest Otoño-Invierno

Alquimia:

Tendencia romántica inspirada en espacios místicos. Con un estilo sofisticado, tiene como características los colores oscuros como bases; los verdes, morados y el berry como acentos importantes.

Tendencia romántica.

Las texturas son suaves y delicadas dando un estilo elegante, como el total look de piel y con detalles en encajes, así como los estampados con flores en bases oscuras y constelaciones le darán estilo a la tendencia.

Mimética:

Simple con un estilo minimalista con una mirada hacia el futuro. Siluetas volumétricas con detalles simples, acompañados en tonos pastel y con colores metálicos.

Mimética.

“Estamos muy emocionados por presentar Fashion Fest y más porque esta temporada viene cargada de moda y diseño que nuestros clientes podrán descubrir en cada departamento de Liverpool. Además, Taylor Hill, la modelo de esta edición, es hermosa y junto con ella logramos proyectar las principales tendencias de moda internacional en nuestra nueva campaña Otoño – Invierno” comentó Ignacio Aguiriano, Director de Relaciones Públicas de Liverpool.

Ignacio Anguiano en compañía de Taylor Hill.

Durante el desfile, se contó con la participación del reconocido cantante colombiano, Sebastián Yatra, quien interpretará sus principales éxitos, entre ellos “Cristina”, canción que musicaliza la campaña publicitaria de esta edición.

Sebastian Yatra junto a Taylor Hill.

Liverpool agradece a los patrocinadores de esta temporada como: Citibanamex, Aéropostale, H&CO, Fujifilm, Pandora, L.A. Cetto, Celio, Lancôme, Makers Mark, Olivia Burton y Studio F.

Para conocer todas las tendencias del Fashion Fest en su edición Otoño-invierno 2019, visita su sitio y los 136 almacenes de Liverpool en todo el país.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.