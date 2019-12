Famosas que se hicieron el peinado long bob en este 2019

El peinado que promete ser tendencia para el 2020 fue toda una fiebre en este año puesto que muchas mujeres decidieron lucirlo, y pese a que no tenían el cabello corto, veían la manera de arreglarlo para que quedara el tan querido y famoso long bob.

Fue así, que diversas famosas también se decidieron por este, y por ello aquí te mostraremos cómo fue que lo lucieron; hay que recordar que puede usarse de diferentes maneras; la empresaria Kim Kardashian tomó la decisión de cortar su cabello y portar este peinado que se le ve espectacular por su particular brillo y las puntas que están hacia adentro.

Cara Delevingne

Otra de las mujeres que han usado este peinado es la modelo Cara Delevingne, quien ha demostrado que se puede usar con las puntas un poco despeinadas para dar un toque más casual sin perder lo arreglado.

Bella Hadid

Aunque solía usar el cabello largo, Bella se atrevió a llevar un long bob, y vaya que lo hizo muy bien puesto que le dio un toque especial a sus facciones.

Katy Perry

Esta famosa cantante nos ha enseñado que la originalidad y por ende un buen estilo son las claves para deslumbrar en cualquier evento y ante la vida; tal es el caso este long bob que una parte está con rulos y la otra está más lisa.

Así que ya lo sabes, no lo dudes más y empieza el año nuevo con otro look, ya que si no quieres cortar tu cabellera, también puedes hacer uno falso; con estas opciones que te acabamos de dar te puedes dar una idea del estilo del peinado que quieres lograr.

