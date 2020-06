Falta de relaciones sexuales podría afectar tu cuerpo y tu salud ¡toma nota!. Foto: El confidencial

Por causa de la cuarentena, las relaciones sexuales disminuyeron, sin embargo el no tener actividad sexual podría tener consecuencias en tu cuerpo, te informamos al respecto de esta situación.

Aunque solo por el hecho de estar en una crisis sanitaria, el trabajo, el estrés que ocasiona no salir y los hijos, pocos serán los matrimonios que piensen en su sexualidad.

Ahora bien, así como tener relaciones sexuales tiene sus beneficios, el hecho de ya no ejecutarlo tiene sus consecuencias, toma nota que a continuación te informamos la falta que te hará.

¿Qué provoca no tener relaciones sexuales?

Según un estudio del Instituto Kinsey titulado Sex and relationships in the time of Covid-19, el 44 por ciento de la población disminuyó notablemente su vida sexual, mientras que el 30 por ciento señaló que esto ocurrió aún con una pareja a su lado.

Falta de sexo podría dañar tu cuerpo. Foto: El confidencial

Disfunción erectil

La revista Men’s Health revela que dejar de tener sexo aumenta el riesgo de experimentar disfunción eréctil, sobre todo en hombres de entre 50, 60 y 70 años, además de que el sexólogo Jesús Rodríguez asegura que en tiempos de coronavirus han crecido los casos de eyaculación precoz.

Presión arterial

Un estudio en la revista médica Biological Psychology descubrió que las personas que tenían relaciones sexuales constantemente poseían niveles más bajos de presión arterial que los que no. Sin sexo puedes llegar a percibir que esta aumenta.

Ansiedad

Los especialistas confirman que los orgasmos liberan endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, no es buena idea que los uses como una medida para combatir el estrés, ya que de no lograrlo, experimentarás ansiedad y puede que estés más triste y estresado.

Sistema inmunológico débil

De acuerdo con una investigación del Departamento de Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Essen, en Alemania, los orgasmos también aumentan los niveles de oxitocina y dopamina, componentes químicos que estimulan al sistema inmunológico y lo fortalecen contra virus y bacterias.

TE PUEDE INTERESAR: El sexo es un camino del placer, no del dolor

Mayor riesgo de cáncer

La alta frecuencia de eyaculación, así como de masturbación está relacionada con un menor riesgo de padecer cáncer de próstata. Así que ya sabes, masturbarte y recibir un abrazo te liberará de muchos problemas. Pero no olvides que hacerlo sin disfrutarlo o hacerlo compulsivamente ayuda en nada.