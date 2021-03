Falta de higiene dental agrava casos de COVID-19 ¿Cómo mejorarla?

La buena salud del cuerpo humano también incluye la bucodental, aunque generalmente se le da poca importancia, la falta de éste puede generar problemas dentales y en la actual pandemia también puede afectar los riesgos ante el Covid-19, La Verdad Noticias te invita a conocer cómo mejorar tus hábitos de higiene.

Tener adecuados hábitos y revisiones regulares al dentista son factores sustanciales para evitar la mayoría de los problemas bucales, los cuales pueden ocasionar desde dolor intenso, pérdida de piezas dentales hasta cáncer.

Enfermedades dentales

Especialistas de la Facultad de Odontología (FO) de la UNAM afirman que, algo tan cotidiano como lavarse correctamente los dientes tres veces al día, desde la infancia hasta la vejez, no siempre se cumple, situación que ocasiona los padecimientos de mayor prevalencia en la boca: la caries dental y la enfermedad periodontal.

En ocasión del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se conmemora el 20 de marzo, explicaron que la caries es una enfermedad bacteriana que afecta el tejido duro de los dientes y es común en niñas y niños; mientras que la periodontal, también causada por bacterias, repercute en el tejido blando de las encías y es más frecuente en adultos.

importancia de la salud dental. Foto: Clínica dental

¿Qué provoca las enfermedades dentales?

Los factores de riesgo que llevan a tener caries son la alta ingesta de azúcares y la acumulación de placa bacteriana (que se forma por colonias de bacterias); en tanto que a la enfermedad periodontal la afectan la falta de cepillado y la acumulación de placa bacteriana entre dientes y encías, que ocasiona cambio del pH salival e inflamación en las encías.

Otra enfermedad frecuente que debe vigilarse es el cáncer oral, el cual se presenta principalmente por los hábitos de fumar y beber. Se desarrolla en cualquier parte de la cavidad bucal: labios, encías, lengua, revestimiento interno de las mejillas, paladar o base de la boca (debajo de la lengua).

¿Cómo cuidar la salud dental?

Para prevenir enfermedades y tener una adecuada salud bucodental es esencial lavarse correctamente los dientes y hacerlo de manera frecuente. No hay una sola técnica para lavarse los dientes, pero es necesario tener una limpieza al menos tres veces al día.

Usar enjuagues que contienen clorhexidina, sustancia antiséptica que no permite que se hagan colonias de bacterias, pero es importante consultar al dentista porque tienen contraindicaciones y no es recomendable la automedicación. También es primordial acudir a consulta dental al menos dos veces al año y que las dietas sean bajas en carbohidratos.

Otro producto recomendable es el hilo dental especialmente cuando los dientes no están bien alineados y el cepillo no entra, por lo cual es necesario consultar al dentista a fin de emplearlo de manera correcta porque puede causar irritación si no se sabe usar.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.