Falta de Vitaminas y minerales podría ocasionar insomnio, según estudio

Insomnio podría deberse a falta de vitaminas y minerales. Foto:El Confidencial

El sueño es crucial para su salud física y mental, pero muchos factores, tanto internos como externos, pueden afectar qué tan bien duerme por la noche. Probablemente las deficiencias de vitaminas y minerales pueden estar relacionadas con el insomnio, pero la relación entre las vitaminas y el sueño es complicada, te informamos.

Robin Foroutan RDN, un dietista registrado indica que los nutrientes son los componentes básicos de los neurotransmisores calmantes que ayudan a que nuestros cerebros se calmen, por lo que no obtener la cantidad suficiente de esos nutrientes clave puede dificultar un sueño realmente sólido.

Importancia de las vitaminas y minerales

El cuerpo necesita una amplia variedad de vitaminas y minerales para funcionar correctamente. Los obtiene de su dieta, el medio ambiente y los procesos internos de su propio cuerpo.

Tener una deficiencia de vitaminas o minerales puede causar diferentes problemas de salud de acuerdo a un estudio, con problemas de sueño como efecto secundario, pero los suplementos no siempre son el camino a seguir. Vale la pena realizar un control de salud completo para ver si el problema es que no está obteniendo suficiente vitamina para mejorar el sueño, o si su cuerpo no está procesando esa vitamina correctamente.

Su médico puede confirmar muchas deficiencias potenciales a través de un análisis de sangre y luego trabajar con usted para encontrar un plan de tratamiento para combatir cualquier síntoma, incluida la falta de sueño.

Vitaminas y Minerales relacionadas con el sueño

Vitamina D

La deficiencia de vitamina D generalmente está vinculada a la falta de luz solar; Producimos vitamina D al exponer nuestra piel a la luz UVB. Si tiene niveles bajos de vitamina D, pueden producirse trastornos del sueño. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine en 2013 encontró que los niveles erráticos de vitamina D , que incluyen tanto no tener suficiente como tener demasiado, se asociaron con problemas de sueño.

Vitamina B12

El vínculo entre los trastornos del sueño y la vitamina B12 aún se está investigando. El New York Times informó en 2016 que las dosis de B12 parecen haber ayudado a los trastornos del sueño en estudios a pequeña escala, pero que se necesita más investigación. La razón de este vínculo puede tener que ver con la depresión, cuyo síntoma puede ser problemas para dormir. La deficiencia de vitamina B12 puede provocar síntomas depresivos , según Harvard Health.

Magnesio

El magnesio contribuye a la regulación del ritmo circadiano, que es el ciclo natural del sueño y la vigilia. Los estudios muestran que el magnesio actúa como un relajante muscular e inductor de un sueño más profundo. También ayuda a su cerebro a producir melatonina y un neurotransmisor llamado GABA , los cuales lo ayudan a sentir sueño por la noche.

Hierro

La deficiencia de hierro, también conocida como anemia, puede causar una serie de síntomas, pero su vínculo con los problemas del sueño es intrigante: la anemia lo hace más propenso al síndrome de piernas inquietas , una condición en la que las extremidades se sacuden inconscientemente en la noche y causan trastornos del sueño.

Sin suficiente hierro, su cuerpo tampoco puede producir un aminoácido llamado triptófano. Spence explica que el cuerpo usa triptófano para crear melatonina y serotonina. La serotonina influye en su estado de ánimo, cognición y comportamiento, mientras que la melatonina influye en su ciclo de sueño-vigilia.

La clave para recordar con deficiencias vitamínicas es que tal vez no se traten solo con suplementos; la deficiencia podría ser causada por su cuerpo que no absorbe la vitamina adecuadamente u otras razones. Es mejor consultar con su médico si tiene problemas para dormir y piensa que las vitaminas y minerales podrían ser la causa.