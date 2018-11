Fallece la chef mexicana Patricia Quintana

Fallece la chef mexicana, Patricia Quintana, a sus 72 años de edad. Su familia confirmó la noticia a través de un breve comunicado donde dieron a conocer que el deceso fue por causas naturales, el día 26 de noviembre, a las 17:20 horas.

Patricia Quinatana fue reconocida porque durante sus más de 50 años en la profesión gastronómica, se encargó de promover la cocina tradicional mexicana y rescató sus orígenes, principalmente de los pueblos indígenas.

Su restaurante, Izote, fue uno de los primeros lugares en servir cocina mexicana gourmet y aunque estuvo abierto desde el 2001 hasta el 2013, posteriormente lo transformó en “Izote va a tu casa”, un servicio personalizado de banquetes.

“Desde niña me la pasaba aprendiendo, probando, sintiendo y viviendo la cocina. Me encantaba jugar con las cazuelitas y las cocinitas que me regalaban, principalmente mis abuelitas. Me fascinaba aprender a hacer las tortillas en las casas de la gente del campo, trabajadores del rancho".

Chef mexicana, Patricia Quintana.

Aunque estudió con reconocidos Máster Chef internacionales como Paul Bocuse, Lenõtre, Chapel, los hermanos Troisgros y Michel Guérard, siempre mantuvo su pasión por las raíces de la cocina mexicana.

“Muchas cocinas me gustan, pero la mexicana me ilusiona, me fascina. Tenemos un campo extenso para volcarnos hacia ella. Es ancestral, viva, guarda celosamente las técnicas de un pasado-presente”.

Publicó más de 25 libros sobre gastronomía, que son considerados Patrimonio Cultural de México, y entre los reconocimientos que recibió se encuentran: el título de “Embajadora Culinaria”, otorgado por la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México; La “Cuchara de Plata”, otorgado por la revista “Food Arts”; el premio del “Laurel de Oro” por parte de la Asociación México-España, y el premio a “Empresario Restaurantero del Año”, entregado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en México.

Su restos serán velados el día de hoy en la funeraria Gayosso Santa Fe, a las 10:00 de la mañana y a las 13:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente.