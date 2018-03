Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Triste noticia! Fallece Smiley, el perrito sin ojos terapeuta de niños. Una vez más los animalitos demuestran y dan lección a las personas sobre lo que es el amor incondicional. Además de que sin esfuerzos dan amor a todas las personas y son, en definitiva, los mejores amigos que el humano pueda tener. Por ello mascotas como Frida en México siempre tendrán un lugar importante en los corazones de todos.

#Smiley el perrito terapeuta, que nació sin ojos y con enanismo, murió víctima de cáncer ? Ayudaba a niños con discapacidad? Via @ElHuffPost pic.twitter.com/4P34vddDC7

Smiley, the blind dog, se murió hoy y yo tengo muchas ganas de llorar... but angels belong to heaven ?? pic.twitter.com/xrpSw03PEz