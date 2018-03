Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fallece Citla, el “Ángel guardián de la montaña”. El reconocido can que se “pegaba” al andar de los alpinistas en el Pico deOrizaba, murió hoy. Su muerte se debe a que tuvo varias complicaciones por un tumor en su hígado ‘Citla’, el perro mestizo conocido como el Ángel Guardián de la Montaña, falleció la mañana de hoy, debido a complicaciones por un tumor en su hígado. Al can, que habitaba en el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, se le detectó un tumor en el hígado que le provocó retención de líquidos y un cuadro de anemia, por lo que desde hace una semana era tratado medicamente.

Fallece Citla, el “Ángel guardián de la montaña”

"Grrrrrr guauuuu ya vamos llegando a la cumbre más alta Diosito me llamo, amigos… voy re contento.. y quiero que ustedes también lo estén… guauuuuuu me llevo muchísimo amor.... desde aquí los veo. Grrrr", escribieron en la cuenta social de Facebook.

Sin embargo, no respondió a los tratamientos y la mañana de hoy fallece Citla, el “Ángel guardián de la montaña”. Quien desde hacía años vivía en el Pico de Orizaba, donde se refugiaba en la caseta de vigilancia en el Gran Telescopio Milimétrico a 4 mil metros sobre el nivel del mar; en la Cueva del Muerto a cuatro mil 200 metros; y en la parte alta de la montaña a cuatro mil 660 metros. La querida mascota, considerada uno de los mejores alpinistas de México, se "despidió" en sus redes sociales de sus seguidores con un emotivo mensaje.El presidente del Club Alpino Mexicano delegación Ciudad Serdán (Puebla) y su cuidador, Hilario Aguilar Aguilar, había reportado horas antes que el hígado del can ya no respondía y que tenía líquidos en sus pulmones, por lo que era inminente su deceso.