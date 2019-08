Faldas para bajitas: alarga y estiliza tu figura

Si bien podemos encontrar mujeres muy altas al norte del país, en realidad las mexicanas no nos destacamos por esto y de hecho tendemos a ser de baja estatura, por lo tanto, si tú también mides menos de 1.60, a continuación te diremos cuáles son los tipos de faldas que van mejor contigo.

¿Qué me pondré hoy? Es el eterno dilema de las mujeres, especialmente cuando no cumples con el prototipo de cuerpo excluyente y normado (equivocadamente) como perfecto por la moda; llámese plus size o estatura, siempre hay algún “defecto” por el cual la ropa no nos queda bien, sin embargo, si eres chaparrita, hoy te compartimos algunas opciones de faldas.

Aunque no lo creas, las faldas pueden dar la ilusión de una figura más alargada y estética, y no solamente hablamos de las mini o las cortas, incluso las midi y largas te pueden ayudar, siempre y cuando las utilices de la forma adecuada.

Falda en “A”

Te recomendamos utilizarla a la altura de la cintura o incluso un poco más arriba de tu ombligo (en la zona más angosta de tu tronco) para dar un efecto más estilizado, y procura que se encuentre a la altura de las rodillas o hasta 5 centímetros arriba de ellas.

Falda plisada o midi

La falda midi suele acomodarse muy bien con cualquier tipo de cuerpo y además está en súper tendencia, de hecho, podemos ver que las royals más fashion de la realeza las utilizan con frecuencia. Ahora bien, las líneas verticales del plisado te harán lucir una figura más alargada y para acentuar la cintura, te recomendamos utilizarla a la altura del ombligo y con una blusa entallada.

Falda globo

Si bien este no es un modelo que se le recomendaría a cualquiera (de la moda lo que te acomoda, te gusta y te hace sentir bien), sí es un diseño que favorece la altura, además de que ayuda a aportar volúmen en las caderas cuando eres muy delgada.

Falda tubo

Aunque se trata de una falda que sí o sí te recomendaríamos si mides menos de 1.60, es un diseño un tanto conflictivo que se acopla básicamente al gusto de cada persona. Eso sí, si eres de caderas anchas probablemente no sea muy halagadora con tu silueta.

Maxi falda

Por último y aunque no lo puedas creer, las maxi faldas son buenísimas para dar un efecto más alargado, siempre y cuando cubra por completo tu calzado y la utilices a la altura de tu cintura.

