Factores que influyen en el desgaste de una relación de pareja.

En una relación de pareja siempre habrá factores importantes que hay que cuidar para que no se desgaste, puede ser que descuidemos a quien amamos por trabajo, escuela, falta de tiempo etc. Pero en especial estos factores que te mencionamos son de suma importancia, asi que pon mucha atención.

Desgaste de una relación.

Expertos aseguran que no hay verdades universales: cada pareja es un mundo y como tal debe ser sólo ella la que tome sus propias decisiones sobre su vínculo. Sin embargo, hay veces en las que por muchos intentos que se hagan por mantener a flote el barco, es mejor decir adiós.

El inicio de un noviazgo es una de las etapas más bonitas de una relación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues con el paso del tiempo, esta se puede desgastar.

Las dudas



Poner en tela de juicio el cariño de tu pareja es bastante dañino para la relación. Si crees que algo no va bien entre ustedes, lo mejor es platicarlo. Recuerda que la base más importante de un noviazgo o matrimonio es la comunicación.

Dudas.

Personas tóxicas



No importa si es familiar o un amigo, este tipo de personas siempre terminan afectando la relación, pues no respetan el espacio ni el tiempo de ambos. Poner límites puede ser la mejor opción.

Actitud defensiva

Una persona presenta este comportamiento de manera natural en la vida, pero dentro de una relación de pareja suele incrementarse cuando una de las dos partes intenta justificarse de sus fracasos o “deslices”, si se hace un tema persistente puede indicar el fin.

Actitud defensiva.

Omitir necesidades



Si la comunicación no es totalmente sincera se podrían generar malos entendidos o hasta inseguridades. Si no estás de acuerdo con algo, díselo a tu pareja.

Olvidarse de los detalles

Los signos cotidianos de afecto son los que mantienen la intimidad y el romance vivo, pero muchas parejas se olvidan de mostrarlos lo que desgasta la relación.

Olvidarse de los detalles.

Celos

Muchas veces somos celosos por cualquier persona, incluso por los amigos de nuestras novias y viceversa, pero el punto de todo esto se basa en la confianza que le tengas a la persona.

Celos.

Insatisfacción sexual



Aunque el sexo no lo es todo en una relación, cuando éste desaparece, suelen aparecer varios conflictos, entre ellos: el resentimiento y la incomodidad. Cuéntale a tu pareja lo que te gusta y lo que no, después de esa charla, ambos podrían abrirse a probar nuevas cosas en la cama.

Insatisfacción sexual.

Objetivos diferentes



Cuando no se comparten planes en común, no hay relación que pueda “mantenerse”. Sin embargo, la clave está en tratar de comprender que son una pareja y no dueños, uno del otro.

Estos solo son algunos factores pero claro que existen muchos más como la falta de comunicación, no saber afrontar las dificultades que vienen, discusiones por diferencia de poder o diferentes niveles económicos, no respetar la individualidad o profesionalidad del otro, falta de compromiso, separación física, aparición de la rutina.

Pareja sentimental.

Ten en cuenta que estos factores siempre estarán en una relación pero debes de aprender a manejarlos, si amas a tu pareja probablemente sea menos frecuente tener estos momentos, pero recuerda que haz lo que te haga feliz, no dañes a nadie y vive tu vida.