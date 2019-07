FOTOS: Esta es la realidad que se vive en las bodas| Ian Weldon

Es común solo ver las cosas bonitas en una celebración de una boda, porque como siempre eso es lo que se pretende, pero hay momentos que sin duda son los que le dan esa toque especial y muy pocos retratarían, sin embargo el fotógrafo Ian Weldon, lleva años retratando momentos espontáneos de la realidad de una boda.

FOTOS: Esta es la realidad que se vive en las bodas

Hace pocos días se inauguró en la sede de la Fundación Martin Parr de Bristol (Reino Unido) una exposición con su obra titulada No soy un fotógrafo de bodas (de la que también se ha editado un libro), Ian Weldon explica al público que su técnica consiste en no tener ninguna técnica.

FOTOS: Esta es la realidad que se vive en las bodas

"Voy sin ninguna idea preconcebida de lo que tengo que fotografiar. Desde el planchado del vestido en el último minuto al baile del padre de la novia cada imagen nace de la espontaneidad; las fotos nunca están preparadas".

Último planchado.

Al asalto de los canapés

"Como es habitual, los novios llevaban en danza desde muy temprano. Toda la familia, en realidad. Iba a hacer una foto de grupo con los parientes más cercanos y mientras esperaban a que llegara uno de ellos, la camarera se acercó con una bandeja de canapés y todos se lanzaron a por ella".

Al asalto de los canapés.

Últimos arreglos

"Oí a la madre de la novia decir que había tenido una gran idea. Cuando entré en la habitación eso es lo que estaba pasando. La ropa es un elemento que siempre da mucho juego porque además te sitúa en el tiempo", asegura y muestra el propio Weldon.

Últimos arreglos.

Susto de última hora

"Los que están en la ducha son el peluquero y la madre de la novia. Algo había salido mal con el peinado y hubo que lavarle el pelo y volver a empezar".

Susto de última hora

Pasando de todo

"Esta es de una de las primeras bodas que fotografié. Simplemente me gustó su actitud irreverente. Está claro que no le preocupaba mucho lo que estaba pasando y me hizo darme cuenta de que en una boda hay más que el novio y la novia. Los niños son geniales en las bodas pero tenemos que tener cuidado de no hacerles las típicas fotos. Son un público muy fácil porque no son tan consciente como los adultos".

Pasando de todo

El caos de los momentos previos

"Cuando me encontré esta escena la observé durante un par de minutos pensando en cómo iba a hacer la foto y dónde tendría que colocar las cosas para que todo pareciera ordenado. Entonces me di cuenta de que no tenía que hacerlo, que estaba ahí para documentar la realidad y esa era la realidad". Si quieres ver toda la galería de foto da click aquí.

FOTOS: Esta es la realidad que se vive en las bodas.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.