FILEY 2019: Último fin de semana.

La bookbloguer de Leamos un Poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre los momentos más importantes de la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019.

La Filey casi nos dice “adiós” pero no porque esté terminando quiere decir que a aminorado la calidad de sus eventos, al contrario, tal parece que tenía reservado lo mejor para la recta final y aquí les traemos algunos de los mejores momentos de este fin de semana.

12 sustos y un périco

La Booktuber Lolbé Caballero presentó al escritor Jaime Alfonso Sandoval y su libro Doce sustos y un perico, una novela para de terror para toda la familia, la cual ha tenido una gran aceptación entre los lectores. La novela se encuentra llena de referencias del mundo literario del terror donde de la mano del autor acompañas a dos hermanos huérfanos que participan en la carrera de doce sustos para poder ganar la herencia de la familia y tendrán que competir con todos sus desconsiderados familiares.

El autor aprovechó para hablar de sus inicios como escritor, el proceso creativo y el boom lector que hay desde hace poco más de 20 años gracias al fenómeno Harry Potter, lo cual “demostró que cuando es una buena historia, no importan las tablets, televisión ni redes sociales”.

Jaime Alfonso Sandoval.

Mis historias son mexicanas: Sofía Segovia

Una de las autoras más esperadas era la regiomontana Sofía Segovia, quien llegó a la Ciudad Blanca para la presentación de su libro Peregrinos, el cual nos habla del éxodo que viven dos familias prusianas en medio de la Segunda Guerra Mundial. Arno e Ilse son dos niños que sin saberlo unirán su peregrinaje. Huyen de la guerra, de la muerte, del hambre, de la desesperanza, buscan un lugar donde asentarse, donde echar raíces.

Sofía Segovia.

“Peregrinos no sucede en México, pero es una historia Mexicana. Es tan mexicana que Arno e Ilse viven a unas cuadras de mi casa” Hablar de la Segunda Guerra Mundial es complicado por las atrocidades que se cometieron en esa época; pero como escritores, hacer una novela teniendo como escenario la Segunda Guerra Mundial es todo un reto ya que el número de novelas con ese tema es abrumador. “El drama judío aún tiene mucho que contar, hay muchas historias que no se han dicho. No se termina de entender y hay que seguir contándolo para que no se olvide”.

Libros de Sofía Segovia.

Con una presentación bastante amena, Sofía Segovia nos cuenta que la motivó a escribir esta historia “Esta historia habla de la experiencia humana de sobrevivir, de llegar vivos no solo del cuerpo, sino del espíritu. ¿Qué dejas que se arraigue en tu corazón, la luz o el odio; el miedo, la rebeldía, la esperanza? Esto fue lo que me hizo decir "yo quiero contar esta historia”

Poesía en la Filey

Los invitados de Honor de este año en la Filey, el Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León, apostaron por la poesía y por esa razón decidieron presentar poetas nuevolenses . Tal es el caso del escritor Sergio Pérez Torres, quien presentó su poemario el Museo de las Máscaras. “Me di a la tarea de seleccionar las series que debían componer el libro y a su vez de descartar los poemas que iban sobrando”

“Cada máscara representa a una persona” el poeta nos cuenta que estas máscaras no tratan de ocultar a las personas sino son muestran la característica principal de quien las porta. “Si leen el museo de las máscaras, se identificarán con alguna de las galerías del Museo de las máscaras.”

Como ven, la Filey nos presenta una vasta variedad literaria lo con lo cual satisface los diversos paladares del público. Continuaremos informando sobre las principales actividades literarias.