FILEY 2019: Benito Taibo plática con La Verdad.

La bookbloguer de Leamos un Poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta que platicó con el escritor Benito Taibo en la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019.

Hace unos meses escribí la reseña del libro Persona normal de Benito Taibo, y lo que ya han leído más de una reseña mía, sabrán que me gusta mostrarles un poco más de los autores. En esa ocasión las palabras quedaron cortas para describir la personalidad de Benito, primero que es un apasionado lector y como tal un gran promotor de la lectura, quien haya tenido la oportunidad de escucharlo ya sea en vivo en video, termina con la sensación de devorarse todo libro que se les cruce.

El día de ayer tuve la oportunidad de más que entrevistar, platicar con el escritor en la Filey, hablamos de su reciente libro El camino a Sognum, de su última novela, de sus inspiraciones, su paso por el periodismo, el fomento a la lectura en jóvenes y muchas cosas más.

Benito Taibo pertenece a Paco Ignacio Taibo II su hermano, ambos escritores también tiene un hermano que es productor de cine, Carlos “dijo que jamás iba a escribir un libro porque éramos demasiados [escritores] por kilómetro cuadrado y al final terminó escribiendo un manual de producción de cine que ha sido un exitazo”.

Benito Taibo.

Hablando del Camino a Sognum

La nueva novela de Benito Taibo es la primera entrega de la trilogía Camino sin Dioses, es una novela de fantasía heroica, donde se habla de las pasiones humanas a través de las aventuras de sus personajes. Está estructurada en cuatro líneas narrativas, con cuatro historias. En una de ellas vemos a un par de hermanos pertenecientes a una tribu donde todos los habitantes de ese pueblo tienen nombres de los personajes de Shakespeare, el autor ya nos adelantó que en la segunda entrega que saldrá publicada en la segunda mitad del año, se explicará el porqué. Estos hermanos son testigos de cómo su población es invadida.

Camino Sogman.

En otra historia, habla sobre un asesino a sueldo que está en el camino a la redención ya que un día decide pedir perdón a todos los que hizo daño, menos a uno. Lo acompañamos en ese camino de regreso a sí mismo para intentar borrar de su mente los más de cincuenta muertos. La historia de un matemático en un mundo donde no hay matemáticos “es mi homenaje a la ciencia como constructora de civilización, como la ciencia construye civilización y cómo la ciencia da sentido a orden lógico y a montones de cosas”; por último tenemos la historia de Milka, una niña que junto con otras su trabajo es mantener dormidos a 300 guerreros que viven en una caverna en Sogmun y que solo son despertados si hay que defender la ciudad o por el contrario hay que ir a atacar otras ciudades.

“Todo esto está en un mundo donde hay animales de mi propia mitología, bebidas, paisajes, escenas, comidas extrañas”.

Benito tenía mucho tiempo que quería publicar una novela de fantasía es por eso que nos cuenta sobre la biblioteca de su padre, pero principalmente la de su hermano “la biblioteca de mi padre era maravillosa y surtida y espectacular sobre todo con el siglo XIX y principios del XX, escritores norteamericanos, franceses, mexicanos y algunos ingleses, pero la biblioteca de mi hermano Paco cuando tenía 16 años, estaba llena de fantasía, ciencia ficción y de novela policiaca. Gracias a ello comienzo a leer fantasía, fantasía épica, fantasía heroica y enloquezco porque me parece maravilloso”.

Desde la Iliada pasando por El Quijote hasta Chilam Balám: Son mundos de fantasía

Para Benito Taibo, la fantasía es un género de los más complicados ya que debe construir no solo personajes, sino mundos, razas, universos completamente diferentes a los que conocemos y a veces hasta lenguajes “los escritores tenemos la tendencia de ser unos pequeños dioses que manejamos a nuestro antojo a los personajes” Benito nos cuenta que para él no fue fácil escribir esta historia “Con la fantasía creas un mundo a partir de cero, tengo siete libretas llenas de anotaciones porque inventé animales, bestias, heridas, personas, lugares y todo lo que hay alrededor, me metí en un lío impresionante. Yo reto a todo aquel que diga que escribir fantasía es un género menor o sencillo a que lo escriba.” A todo esto debemos sumar que a los personajes debe dárseles personalidad, carácter, sentimientos que son parte importantísima para crear los hilos invisibles entre ese mundo y el lector.

El escritor

Recientemente vimos en redes sociales donde algunos escritores compartían sus espacios de trabajo, Stephen King compartía su escritorio, su estudio, Neil Gaiman una pequeña cabaña en el bosque, pero en eso llega Benito, tan él, tan práctico “tengo la enorme ventaja haber sido periodista y puedo escribir en cualquier sitio, no tengo esa suerte de lugar mágico donde vienen las musas y esta la chimenea crepitando y yo bebo coñac... porque ni bebo. Si no escribo en cualquier sitio donde haya una computadora, la abro y comienzo a escribir. Aprendí a escribir en una sala de redacción en medio del bullicio y el humo ya que en ese entonces se fumaba en la sala de redacción.”

Benito recordaba sus épocas de periodista, fueron épocas muy importantes para su vida profesional contó diversas anécdotas y las presiones a las que es sometido un periodista “eso genera oficio y eso sirve para el oficio de escritor. Yo nunca he sufrido un bloqueo [escritor], escribo en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Tengo un pequeño lugar en mi casa en donde escribo pero escribo también muy temprano en mi oficina antes que inicien las actividades, o en el jardín en el momento en el que puedo.”

Al momento de plasmar sus ideas Benito nos cuenta que primero escribe en su máquina de escribir y posteriormente pasa todo a su computadora , le resulta muy complicado escribir a mano a menos que sea poesía, pero todo lo que es narrativa lo escribe directo en máquina de escribir o computadora.

En cuanto al proceso creativo, en específico de esta novela, menciona que aunque siempre tuvo muy claro que quería contar, conforme fue avanzando surgieron nuevas ideas “en el fondo de mi cabeza estoy convencido que tu creas a los personajes y luego ellos hacen lo que se les antoja y que el que está sometido por ellos eres tu y al revés. Cuando te preguntas cómo llegaste a escribir algo, es por la formulación del propio personaje y cómo se desenvuelve.”

El lector

Benito siempre ha dicho que él no es escritor, es un lector que a veces escribe, nos platica cuál fue la última novela que leyó “terminé de leer hace dos días Olinka de Arturo Ortuño ¡me encantó! Me parece una joya, un museo profundo en las grandes pasiones mexicanas y particularmente de la sociedad de Jalisco”.

No tiene un género específico que sea su favorito ni un autor, por lo que si pones un libro en su camino ten por seguro que lo leerá también lee varios libros al mismo tiempo “tengo tres libros, uno en el baño, otro en la habitación y otro en la sala y los voy agarrando y leyendo.” Pero si hubo una época en que prefería leer autores como Dos Pasos, Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller y toda la generación de los 30 y 40’s norteamericana. “Actualmente leo todo lo que caiga en mis manos y de todas las nacionalidades y lo celebro enormemente.”

El promotor de la lectura

En los últimos 20 años el número de lectores a incrementado considerablemente, sobre todo en niños y adolescentes y esto lo pudimos ver en la Filey donde los stands para jóvenes estuvieron siempre abarrotados y las actividades también. Aun así Benito considera que hay mucho trabajo por hacer “necesitamos que los libros sean más baratos.” Es por eso que sus libros, muy a pesar de los lectores, son cortos, para que el costo no exceda los doscientos pesos.

“Creo que debemos entrar en un momento en que empiece a regularse el tema editorial, encontrar alicientes fiscales no solo para aquellos que editen, sino para aquellos que leemos. El libro debería estar dentro de la canasta básica y poner topes de precios”.

Con el mundo de la tecnología donde los celulares y las tablets son un gran distractor, las nuevas generaciones buscan la practicidad y esto no exenta a los lectores, los libros electrónicos y los aparatos especiales para éstos han causado mucha controversia, incluso hay quienes dicen que esto puede ser el final de los libros tal como los conocemos hoy en día. Al respecto el escritor nos dice “Yo estoy convencido de que eso no sucederá. Hoy por hoy las ventas de libro digital solo representan el 3% de ventas globales. Aunque a la larga debemos encontrar una media, ya que el electrónico es más barato y no debemos seguir talando tantos árboles. Pero estoy convencido que el libro no va a desaparecer. Y cito a Umberto Eco < >.

Nos compartió de igual manera su secreto para que los niños lean “el mejor sistema es dejando un libro lo más cerca posible. Picar la curiosidad es el sistema para que los libros sean leídos, hacer que el libro sea un sinónimo de aprender, para convertirse en un sinónimo de saber, de gozar, de disfrutar, de llorar, de todo aquello que implica la creación humana.”

“Leer no es solo seguir la sucesión de palabras que conforman frases, nosotros nos estamos leyendo unos a otros en este momento, lees intenciones, lees formas, lees paisajes, todo eso implica leer. Hay una decodificación en tu cabeza que va dándole sentido a lo que está a tu alrededor.”

Posterior a nuestra plática Benito Taibo se retiró para presentar su libro El camino a Sogmun, con un salón abarrotado de lectores y reporteros ansiosos por escucharlo. Agradezco a Benito Taibo su tiempo y palabras para poder platicar con una servidora y al Staff de la Filey por hacer esto posible.