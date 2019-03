FILEY 2019: Actividades para niños

La bookbloguer de Leamos un Poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el cuarto día de la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019.

Como ya les he contado, en la Filey, a como cualquier Feria Internacional de lectura, es uno de los eventos culturales más importantes que pueden ocurrir en una ciudad, estado o región y como cada año, los visitantes en la Filey podemos recorrer los pasillos de ésta y deleitarnos con las principales editoriales y sus ofertas de libros, así como librerías donde podemos encontrar ediciones de colección, por si fuera poco tenemos al alcance una diversidad de actividades que nos acercan a la lectura u otras artes, salas de exposición, talleres infantiles, eventos musicales y presentaciones de libros.

En el cuarto día de la Filey, este magno evento estuvo enfocado principalmente a escritores yucatecos, pero antes de contarles de esto, hagamos un recuento de las actividades lectoras para el público de todas las edades.

Lectura para los más pequeños

Los que ya me hayan leído, saben que una de mis principales metas es sembrar lectores de todas las edades, eso incluye a los más pequeños del hogar y en otras ocasiones ya les he dado tips para fomentar la lectura en ellos. Y en la Filey hay diversas actividades y talleres que le puede interesar a los más chicos, tal es La Hora del Cuento Little Green, es una actividad para niños de 3 a 5 años donde a través de lecturas guiadas y diversas actividades, se pretende despertar el interés temprano por la lectura.

Quién no ha escuchado hablar de Alicia en el País de las Maravillas, ese maravilloso cuento de Lewis Carroll, donde una niña pasa una tarde sumamente aburrida junto a su hermana y de pronto se encuentra persiguiendo a un conejo y cae en un túnel.

Es precisamente esta icónica escena del libro la que Oliver Miranda Charles y Nancy Mendoza nos traen en el taller Pop up literario: “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll, una actividad para niños de 6 a 12 años donde a través de narraciones fragmentadas se fomenta el hábito de la lectura.

Cuéntame el libro es otra de las actividades para niños de 6 a 8 años que se llevó el día de ayer, en la que Karla Paulina Castillo cuenta un versión reducida del libro de Juan Villoro apoyada de recursos visuales y al finalizar le entregó a los niños hojas y colores para que ellos dibujaran un cuento y explicaran de qué trató.

El Pop up literarios de Frankenstein de Mary Shelley ha sido uno de los talleres más visitados por el público de 6 a 12 años, ya que no solo se realizan narraciones fragmentadas, sino con un mecanismo se recrea una de las escenas de la novela donde Víctor Frankenstein da vida al famoso monstruo.

Presentaciones Literarias

El cuarto día Filey nos ofreció una interesante diversidad de presentaciones literarias, entre las que está Montejo Boulevard del escritor yucateco Daniel Sibaja que es un libro de tres cuentos que se desarrollan en la ciudad de Mérida con protagonistas inmiscuidos en el mundo de las letras y con problemas económicos.

Didier Pech es otro autor yucateco que se vislumbra para ser un gran exponente de las letras, ayer presentó su libro El relato de Orión. Parte 1: El hombre de madera. Este es un libro que nos cuenta la historia de las aventuras, hazañas y vivencias de los hombres de barro y de madera, del libro sagrado de los mayas "Popol Vuh" y su encuentro con seres misteriosos; contadas con metáforas.

Siempre hay actividades interesantes que realizar en la Filey, así que la única recomendación que puedo hacer es que revisen el programa que está disponible en la página de la Filey y en la app, usen zapatos y ropa cómoda porque no podrán evitar caminar por todo el Centro de Convenciones Siglo XXI, traigan libros para intercambiar en el Stand de la UADY y estén preparados para un día de mucha diversión y cultura.