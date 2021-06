Funcionarios de salud del gobierno aprobaron el primer medicamento contra la enfermedad de Alzheimer en casi 20 años, sin tener en cuenta las advertencias de asesores independientes de que no se ha demostrado que el tratamiento tan debatido ayude a retrasar la enfermedad que destruye el cerebro.

La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que otorgó la aprobación al medicamento de Biogen basándose en resultados que parecían "razonablemente probables" para beneficiar a los pacientes.

Es el único medicamento que los reguladores estadounidenses han dicho que probablemente puede tratar la enfermedad subyacente, en lugar de controlar síntomas como la ansiedad y el insomnio.

La decisión, que podría afectar a millones de estadounidenses mayores y sus familias, seguramente provocará desacuerdos entre médicos, investigadores médicos y grupos de pacientes de Alzheimer.

También tiene implicaciones de gran alcance para los estándares utilizados para evaluar terapias experimentales, incluidas aquellas que muestran solo beneficios incrementales.

Los especialistas aseguran que es importante saber cuales son las causas y los síntomas de este padecimiento.

Nuevo medicamento contra el Alzheimer

El alzheimer aún no tiene cura

El nuevo medicamento, que Biogen desarrolló con la compañía japonesa Eisai Co., no revirtió el declive mental, solo lo redujo en un estudio. El medicamento, aducanumab, se comercializará como Aduhelm y se administrará en forma de infusión cada cuatro semanas.

El Dr. Caleb Alexander, un asesor de la FDA que recomendó no aprobar el medicamento contra el Alzheimer, dijo que estaba "sorprendido y decepcionado" por la decisión.

“La FDA recibe el respeto que tiene porque tiene estándares regulatorios que se basan en pruebas firmes. En este caso, creo que aprobaron el producto ”, dijo un investigador de la Universidad Johns Hopkins.

El principal regulador de medicamentos reconoció en un comunicado que "incertidumbres residuales" rodean al medicamento, pero dijo que "se espera" que la capacidad de Aduhelm para reducir los grupos dañinos de placa en el cerebro ayude a retrasar la demencia causada por el Alzheimer.

Según los términos de la denominada aprobación acelerada, la FDA exige que el fabricante de medicamentos lleve a cabo un estudio de seguimiento para confirmar los beneficios para los pacientes. Si el estudio no muestra efectividad, se podría retirar el medicamento del mercado, aunque la agencia rara vez lo hace.

Biogen no reveló el precio de inmediato, aunque los analistas han estimado que el medicamento podría costar entre $30,000 y $50,000 por un año de tratamiento.

Un análisis preliminar realizado por un grupo encontró que el medicamento tendría que tener un precio de $2,500 a $8,300 por año para tener un buen valor basado en las “pequeñas ganancias generales para la salud” sugeridas por estudios de la compañía.

La organización sin fines de lucro Institute for Clinical and Economic Review agregó que "cualquier precio es demasiado alto" si el beneficio del medicamento no se confirma en los estudios de seguimiento.

Existen estudios que revelarían la posible causa de esta enfermedad mental, pero ningún especialista se ha atrevido a asegurar nada.

Índice de personas con Alzheimer

Millones de personas padecen alzheimer en el mundo

Casi 6 millones de personas en los EE. UU. Y muchas más en todo el mundo tienen Alzheimer, que gradualmente ataca áreas del cerebro necesarias para la memoria, el razonamiento, la comunicación y las tareas diarias básicas.

En las etapas finales de la enfermedad, los afectados pierden la capacidad de tragar. Solo se espera que la carga mundial de la enfermedad, la causa más común de demencia, aumente a medida que millones más de baby boomers avancen hacia los 60 y 70 años.

Aducanumab (pronunciado "add-yoo-CAN-yoo-mab") ayuda a eliminar del cerebro una proteína relacionada con el Alzheimer, llamada beta-amiloide. Otros medicamentos experimentales lo han hecho antes, pero no han marcado ninguna diferencia en la capacidad de los pacientes para pensar, cuidar de sí mismos o vivir de forma independiente.

La línea de medicamentos de la industria farmacéutica ha estado plagada durante años de tratamientos fallidos para el Alzheimer, lo que representa miles de millones en costos de investigación. Es probable que la luz verde de la FDA reviva las inversiones en terapias similares previamente archivadas por los fabricantes de medicamentos.

El nuevo medicamento está hecho de células vivas que deberán administrarse por infusión en el consultorio de un médico o en un hospital.

Los investigadores no comprenden completamente qué causa la enfermedad de Alzheimer, pero existe un amplio acuerdo en que la placa cerebral a la que se dirige aducanumab es solo un factor.

La creciente evidencia sugiere que los antecedentes familiares, la educación y las afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas pueden desempeñar un papel.

“Esta es solo una pieza del rompecabezas y creo que todas estas otras opciones deben explorarse y ampliarse”, dijo el Dr. Ronald Petersen.

Los pacientes que tomaron aducanumab vieron disminuir sus habilidades de pensamiento un 22% más lentamente que los pacientes que tomaron un tratamiento simulado.

Pero eso significó una diferencia de solo 0.39 en una puntuación de 18 puntos de capacidad cognitiva y funcional. Y no está claro cómo estas métricas se traducen en beneficios prácticos, como una mayor independencia o la capacidad de recordar detalles importantes.

La revisión del fármaco por parte de la FDA se ha convertido en un punto álgido en los debates de larga data sobre los estándares utilizados para evaluar terapias para afecciones difíciles de tratar.

Por un lado, los grupos que representan a los pacientes de Alzheimer y sus familias dicen que cualquier terapia nueva, incluso una de pequeño beneficio, merece aprobación. Pero muchos expertos han advertido que dar luz verde al fármaco podría sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a tratamientos de dudoso beneficio.

La aprobación se produjo a pesar de una evaluación mordaz en noviembre por la FDA.

Cambridge, Massachusetts-Biogen detuvo dos estudios del fármaco en 2019 después de que resultados decepcionantes sugirieran que el aducanumab no cumpliría su objetivo de ralentizar el deterioro mental y funcional en pacientes con Alzheimer.

Varios meses después, la compañía cambió de rumbo, anunciando que un nuevo análisis de uno de los estudios mostró que el fármaco era eficaz en dosis más altas y que la FDA había advertido que merecía una revisión.

Los científicos de la compañía dijeron que el fracaso inicial del fármaco se debió a que algunos pacientes no recibieron dosis lo suficientemente altas como para ralentizar la enfermedad.

Pero los cambios en la dosificación y el análisis posterior a los hechos de la compañía hicieron que los resultados fueran difíciles de interpretar, lo que generó el escepticismo de muchos expertos.

La FDA no está obligada a seguir los consejos de sus panelistas externos y anteriormente ha ignorado sus aportes al tomar decisiones de medicamentos de alto perfil similar.

Estudios sobre medicamento contra Alzheimer

Los estudios constantes sobre el alzheimer no han resultado

Aproximadamente 600 especialistas médicos de EE. UU. participaron en los estudios de Biogen sobre el medicamento y se espera que muchos más comiencen a ofrecerlo. Muchas preguntas prácticas quedan sin respuesta:

¿Cuánto tiempo se benefician los pacientes?

¿Cómo determinan los médicos cuándo suspender el medicamento?

¿Tiene el fármaco algún beneficio en pacientes con demencia más avanzada?

Con la aprobación de la FDA, es seguro que aducanumab estará cubierto por prácticamente todas las aseguradoras, incluido Medicare, el plan gubernamental para personas mayores que cubre a más de 60 millones de personas.

Tanto la FDA como Medicare tienen prohibido considerar el costo al revisar un nuevo medicamento o tratamiento.

Incluso calificar para el medicamento podría ser costoso. Solo se ha probado en personas con demencia leve por Alzheimer o una afección menos grave llamada deterioro cognitivo leve.

Para verificar un diagnóstico, se pueden requerir escáneres cerebrales que cuestan $5,000 o más. Las aseguradoras, incluido Medicare, no cubren las exploraciones porque sus beneficios no están claros, pero eso podría cambiar si las exploraciones se convierten en una puerta de entrada al tratamiento.

Se necesitarán exploraciones adicionales para monitorear los posibles efectos secundarios. El medicamento lleva una advertencia sobre la inflamación temporal del cerebro que a veces puede causar dolores de cabeza, confusión y mareos. Otros efectos secundarios incluyeron reacciones alérgicas, diarrea y desorientación.

Para los pacientes en los estudios de Biogen, la decisión significa que pueden continuar tomando un medicamento que muchos creen que les ha ayudado.

Kevin Bonham fue diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano en 2016 después de tener dificultades con la memoria, la lectura y la conducción. El hombre de 63 años de Bear Creek Village, Pensilvania, le da crédito a la droga por ayudarlo a mantener su trabajo como cartógrafo por otros tres años.

“Muy rápidamente, durante un período de meses, fue como si la niebla se levantara de la parte superior de mi cabeza”, dijo Bonham, quien ahora está discapacitado y confía en su esposa, Kim, para que lo ayude a cuidar de él y de su hija adolescente.

Al igual que otros participantes del ensayo, Bonham tuvo que dejar de tomar aducanumab en marzo de 2019 después de que Biogen detuviera sus ensayos. Reanudó las infusiones hace casi un año como parte de la investigación en curso de la empresa.

Es importante saber qué es el Alzheimer y sus principales síntomas, ya que la persona deberá llevar un tratamiento que sería de por vida.

