FDA anuncia plan para prohibir los cigarrillos mentolados y puros aromatizados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el jueves su plan largamente esperado para prohibir el último sabor que aún se permite en los cigarrillos, el mentol, y también dijo que prohibiría todos los sabores de los puros producidos en masa, que son populares entre los jóvenes.

La prohibición, que te explicaremos a profundidad en La Verdad Noticias en los próximos párrafos, se aplicaría solo a las ventas, la fabricación y las importaciones, no a la posesión personal.

“Juntas, estas acciones representan enfoques poderosos basados en la ciencia que tendrán un impacto extraordinario en la salud pública”, dijo la Dra. Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, en un comunicado en el sitio web de la agencia

"Creemos que estas acciones nos lanzarán en una trayectoria hacia el fin de las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco en los EE. UU."

¿Por qué la FDA prohibió los cigarrillos mentolados?

FDA combate adicción al tabaco con prohibición de cigarrillos mentolados

El sabor a mentol, dice la agencia, facilita que quienes prueban su primer cigarrillo se vuelvan adictos y luego sean más difíciles de dejar. La cifra anual actual de muertes por enfermedades relacionadas con el tabaquismo en los Estados Unidos es de aproximadamente 480.000, y los afroamericanos se ven afectados de manera desproporcionada.

Desde la década de 1950, los cigarrillos mentolados se han comercializado agresivamente entre los fumadores negros en los Estados Unidos. Aproximadamente el 85 por ciento de los fumadores negros ahora usan Newport, Kool y otros productos mentolados, según la FDA.

Aunque la tasa nacional de tabaquismo ha disminuido, de alrededor del 42 % en la década de 1960 a aproximadamente el 14 % en la actualidad, el porcentaje de afroamericanos que han dejado de fumar con éxito es menor que el de los fumadores blancos no hispanos, dijo la agencia.

“Durante demasiado tiempo, ciertas poblaciones han sido atacadas y afectadas de manera desproporcionada por las compañías tabacaleras”, dijo Mitch Zeller, director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA, en una conferencia de prensa el jueves por la mañana.

Según la FDA, un estudio encontró que la prohibición de los cigarrillos mentolados podría salvar 633.000 vidas para el 2050.

El proceso para prohibir la venta y fabricación de cigarrillos mentolados o puros aromatizados es largo. Dos propuestas serán redactadas en detalle, abiertas a comentarios públicos y luego revisadas por la Casa Blanca.

La última vez que la FDA propuso prohibir los cigarrillos mentolados, en 2013, recibió más de 174.000 comentarios públicos: “Por ley, tenemos que leer cada comentario que llega y considerarlos cuidadosamente”, dijo Zeller.

Los expertos en salud pública, que han estado presionando para que se prohíba el mentol durante muchos años, celebraron la noticia. Puedes ver algunas de sus declaraciones en los párrafos siguientes.

"Estamos encantados de que la FDA esté dando este importante paso para proteger a todos los ciudadanos, pero especialmente a los afroamericanos, de los impactos mortales del mentol", dijo Kelsey Romeo-Stuppy, abogada gerente de Action on Smoking and Health, una organización de control del tabaco.

Un demandante en la demanda que ayudó a conducir a la prohibición propuesta de cigarrillos y puros con sabor. Los demandantes demandaron a la FDA el año pasado por inacción con el mentol.

Los otros demandantes en la demanda son el African American Tobacco Control Leadership Council, la American Medical Association y la National Medical Association. La demanda tenía como objetivo, en parte, impulsar una petición ciudadana para prohibir el mentol, presentada en 2013 por el Public Health Law Center y otras organizaciones de salud pública.

La industria tabacalera y sus aliados se apresuraron a criticar el plan de la FDA. En declaraciones enviadas por correo electrónico, tanto RJ Reynolds, que fabrica Newport, la marca de mentol más vendida en los Estados Unidos, como Altria, que produce varias variedades de mentol, dejaron en claro que no se sentarían a esperar una prohibición que devastaría su negocio.

“La ciencia publicada no respalda la regulación de los cigarrillos mentolados de manera diferente a la del no mentol”, dijo Kaelan Hollon, portavoz de RJ Reynolds. "La evidencia científica no muestra una diferencia en los riesgos para la salud entre un cigarrillo mentolado y uno sin mentol, ni respalda que los cigarrillos mentolados afecten el inicio, la dependencia o el cese".

De hecho, horas después de que se filtrara la noticia de la propuesta de la FDA, una organización que se hacía llamar Law Enforcement Action Partnership envió un comunicado de prensa en el que señalaba su oposición a la prohibición del mentol.

El formulario de impuestos de la organización muestra que su donante más grande para 2019 fue Reynolds American Inc. Services Company, que le dio al grupo $ 450,000, más de un tercio de sus contribuciones y subvenciones totales reportadas para el año.

El grupo invocó un argumento antiguo y desacreditado de la industria tabacalera: que los esfuerzos para prohibir el mentol "serían perjudiciales para la confianza de la policía y la comunidad".

Pero el plan de la FDA solo abordaría la fabricación, distribución, importación y venta de cigarrillos mentolados, no llevarlos ni fumarlos.

“La FDA no puede y no hará cumplir la ley contra la posesión o el uso de cigarrillos mentolados o cualquier producto de tabaco por parte del consumidor individual”, dijo Zeller. "La policía estatal y local no hace cumplir la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos".

