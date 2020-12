FDA: Los viales de la vacuna Covid-19 de Pfizer podría tener 2 dosis adicionales

Dosis de la vacuna Covid-19 podría incrementar. Foto:Tecnológico de Monterrey

La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo el miércoles que los viales de la vacuna COVID-19 de Pfizer pueden contener hasta un 40% más de dosis de lo que se pensaba originalmente. te contamos los detalles.

Según la FDA, los funcionarios médicos podrían usar los suministros limitados disponibles para vacunar a muchas más personas contra el coronavirus.

¿Aumentará la dosis de vacunas Covid-19?

Los viales del tratamiento están fabricados para contener cinco dosis, pero algunos pueden tener suficiente vacuna adicional para una sexta o séptima dosis.

Político informó por primera vez la noticia cuando miles de estadounidenses en todo Estados Unidos comenzaron a recibir las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, un paso histórico en la lucha contra la pandemia en curso que ya ha infectado a millones.

Aplicación de vacunas Covid-19. Foto: Expansión política

En este momento, dada la emergencia de salud pública, la FDA advierte que es aceptable utilizar todas las dosis completas que se puedan obtener (la sexta, o posiblemente incluso la séptima) de cada vial, hasta que se resuelva el problema.

Sin embargo, dado que los viales no contienen conservantes, es fundamental tener en cuenta que cualquier otro producto restante que no constituya una dosis completa no debe combinarse de varios viales para crear uno.

Pfizer confirmó que estaba al tanto de los informes de que los viales tenían dosis adicionales, pero enfatizó que cada dosis adicional debe alcanzar un nivel mínimo antes de que pueda administrarse.

La compañía dijo: En este momento, no podemos brindar una recomendación sobre el uso de la cantidad restante de vacuna de cada vial. Los vacunadores deben consultar las políticas de su institución para el uso de viales multidosis.

Los funcionarios médicos comenzaron a vacunar a decenas de funcionarios de atención médica en las líneas del frente de la pandemia esta semana, así como a millones de personas mayores en centros de atención a largo plazo.

La FDA consideró que una segunda vacuna, fabricada por Moderna, es altamente eficaz para prevenir el coronavirus y podría recibir una autorización de uso de emergencia tan pronto como el viernes. En los días siguientes se enviarán seis millones de dosis de esa vacuna.

El New York Times informa que al menos 40 millones de dosis de las dos vacunas deberían estar disponibles para fin de año, y muchas más llegarán en 2021. Esa cifra solo es suficiente para 20 millones de estadounidenses, ya que cada vacuna requiere dos inyecciones para funcionar.

