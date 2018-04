FANTASIAS SEXUALES: Por qué los hombres desean tener un trío

Una de las fantasías sexuales más comunes de los hombres es realizar un trío con dos mujeres, pero ¿sabes porque es tan común esa fantasía sexual?.

Expertos en sexualidad afirman que a los hombres les excita la idea de participar en un trío sexual con dos mujeres, debido a una cuestión de masculinidad.

Ellos se sienten atraídos por la fantasía de ver a dos mujeres tocándose y besándose mientras ellos tienen control total de la situación.

Y mientras una mujer puede disfrutar de sentirse sometida y controlada, los hombres tienden a disfrutar de sentirse admirados y atendidos por dos mujeres a la vez.

¿MUJERES CÓMODAS EN UN TRÍO?

Es un punto crucial a tener en cuenta. En general, cuando un hombre propone un trío a su chica, se refiere a incluir a otra mujer en la práctica sexual, aunque otras veces ocurre que admitirían a un hombre en la cama. Ante cualquiera de estas situaciones primero debes pensar si te vas a sentir cómoda y si de verdad lo vas a disfrutar.

¿Te vas a soltar y vas a poder pasarla bien? ¿No te va importar que alguien esté con tu hombre? ¿No te va pasar nada al ver a tu chico gozando con lo que le hace otra mujer u hombre? ¿No vas a sentir vergüenza? Si todo está bien ¡adelante! De lo contrario, será mejor que lo hables con tu chico.

DESVENTAJAS DE UN TRÍO

Existe la posibilidad de que uno de los integrantes del trío empiece a mostrar una preferencia mayor por otras personas, algunas personas malinterpretan el trío como un permiso para la infidelidad. Por otro lado se corre el riesgo de que la sexualidad de ahí en adelante sea difícil en la pareja, ya que imprime un alto nivel de excitación y expectativa y eso hace que las personas no se sientan tan satisfechas con una sexualidad "normal". Sin embargo, en otros casos puede ocurrir totalmente lo contrario.

La decisión de aceptar o no un trío no será fácil, pero es tuya. Solo debes tener en cuenta todos estos puntos y decidir si un trío va a ser algo bueno, que disfrutarás, o si realmente no es para ti.