Eyaculación femenina

La eyaculación femenina es toda una realidad y aunque es muy visto en películas eróticas o películas pornografías en la comunidad médica aún hay mucha controversia.

“Se habla de eyaculación porque el líquido que la mujer expulsa, tiene propiedades muy parecidas a la masculina, que es la fosfatasa ácida y glucosa, aunque también tiene muy pocas cantidades de orina”, explicó una sexóloga reconocida.

Añadió que el líquido puede contener orina porque sale por el conducto urinario, pero realmente se segrega en unas glándulas conocidas como skene que produce la salida del líquido al llegar al momento del orgasmo.

¿Eyaculación femenina? Descubre si es mito o verdad

La sexóloga explica que lograrlo no es difícil aunque puede ser tardado, por lo que da los siguientes consejos:

No te estreses

El hecho de que expulses o no ese líquido, no te hace mejor o peor amante, además de que no te da más orgasmos.

Conoce tu cuerpo

La mejor forma de saber lo que nos provoca más placer y lo que no, es masturbándote, ya que así le enseñas a la otra persona lo que quieres que te haga.

Suelta el cuerpo

Al momento de tener el orgasmo, lo primero que se hace es contraernos por el miedo de que va a salir orina, por lo que debe evitarse. Hacer esto también inhibe la capacidad de tener un buen orgasmo, así que no te estreses y deja que todo fluya con normalidad.

No dejes de lado el juego previo

Ten con tu pareja un buen tiempo de besos, cachondeo y estimulación, porque el nivel de excitación, comienza desde el momento en que se acerca la pareja para tener sexo.

Prueba otras posiciones

Busca la postura que ayude a estimular más el punto G, es decir en donde te excitas más.

Utiliza juguetes

Los vibradores pueden ser muy útiles, especialmente si se combinan con las manos, besos y caricias.

Mantente relajada

No te estreses por lograrlo, porque si no disfrutas y te dejas llevar, la eyaculación no va a ocurrir porque no estás lo suficientemente excitada.