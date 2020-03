Extensiones glitter son la nueva tendencia 2020 para el cabello ¿nuevo look? Foto: AliExpress.

¿Quieres brillar esta primavera 2020?, pues, hay una tendencia que te hará hacerlo, pero no del modo que acostumbras, es decir, no es un accesorio o prenda singular que haga tal transformación, hablamos de las extensiones con brillo o glitter que, volverá de los años 90’s, cuando, eran muy populares, para posicionarse en la moda de este época, ¿qué tal si estrenas look?

Extensiones glitter para este 2020

Aunque te sea difícil de creer, esta moda tuvo presencia en la década de los 90, cuando, muchas famosas la hicieron tendencia, luciendolas en cada oportunidad, sin duda, un look que te hará brillar en cada una de tus actividades, ¿lista para intentarlo?

Extensiones glitter cuida el cabello

Si te gusta de hacerle miles de tratamientos a tu melena, para que luzca a la moda y lamentas que, a veces sufra mucho por todos los químicos que incluye el cambio de look, despreocupate, esta nueva tendencia de extensiones glitter, no lo maltrataran, pues simplemente se toman tres cabellos y se hace un nudo para dejarlas listas.

Mujer colocando extensiones glitter. Foto: Vix.

Extensiones de glitter para todo tipo de cabello

Esta moda, tiene la ventaja de que, no ocupa un proceso invasivo para ser colocadas en tu cabello, por eso, bastará con que, elijas las extensiones glitter de tu color favorito y que revises, con quien te las ponga o en caso de que tú las compres, sean resistentes al calor, pues, si te gusta plancharte el cabello o ondularlo podría resultar mal si no lo son.

Recomendaciones para cuidar las extensiones glitter

Como sabes, no podemos evitar o hacer que un look perdure por la eternidad, así que, se debe poner mucho cuidado, para que, pueda estar en nuestra melena el tiempo posible, en el caso de estas extensiones, es importante no tocar la raíz al peinar, y hacerlo con delicadeza, es decir, comenzar desenredando las puntas y luego, cepillar el resto del cabello.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer fue diagnosticada con CÁNCER gracias a sus extensiones de cabello

¿Cuánto duran las extensiones glitter?

El promedio de tiempo en que podrás lucir esta bella tendencia en tu cabellera, va de las 3 a las 6 semanas, según el cuidado que se les de. ¿Lista para intentar un nuevo look?

Con información de Soy Carmín.