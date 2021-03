Expertos revelan porque no debes comer chocolate antes de dormir

Dormir es algo que todo el mundo quiere más en estos días. A pesar del hecho de que nuestros cuerpos son básicamente capaces de desarrollar un nuevo esqueleto cada 10 años, algo tan, aparentemente, pequeño como comer lo incorrecto antes de acostarse realmente puede estropearlo.

"Por mucho que saboreo un trozo de chocolate negro, he aprendido por las malas a no comer chocolate después de las 5 p.m.", dice Erin Stokes, directora médica de ND y MegaFood. En La Verdad Noticias te explicamos el porque.

Chocolate te impide aprovechar los beneficios del sueño

Si bien el chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud, contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés al reducir los niveles de cortisol, por ejemplo, es mejor comerlo como un "postre de almuerzo".

El chocolate contiene cafeína, lo que dificulta conciliar el sueño y evita que llegue a las etapas de sueño profundo que necesita para sentirse descansado, según explicó Stokes.

"Su cuerpo intentará procesar la cafeína, el azúcar y la grasa al mismo tiempo cuando, idealmente, su sistema nervioso debería entrar en modo parasimpático, también conocido como 'descanso y digestión'", dice Stokes.

Cafeína en el chocolate afecta nuestro ritmo de sueño

El chocolate también contiene un compuesto llamado teobromina, que es un antioxidante que puede ayudar a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca y resistencia a la insulina, pero afecta su cuerpo de manera similar a la cafeína.

Comer un poco de chocolate amargo no es exactamente lo mismo que beber una infusión antes de acostarse. "Puede ser una pequeña fracción de la cantidad de cafeína en una taza de café, pero se debe evitar, especialmente si tiene dificultades para conciliar el sueño".

Si bien la cantidad de cafeína en el chocolate es mínima, algunas personas sentirán los efectos más que otras si se comen antes de acostarse a dormir.

Comer chocolate antes de dormir dificulta el conciliar el sueño

"Recuerde que el cuerpo de cada persona es diferente. Algunas personas pueden beber espresso justo antes de acostarse y tener una noche de descanso, mientras que otras no pueden dormir un ojo después de pulir media barra de chocolate negro".

Stokes dice que, en general, es mejor dejar de comer al menos tres horas antes de acostarse, lo que le da a su cuerpo el tiempo suficiente para digerir la comida antes de meterse en la cama.

Comer una comida abundante de cualquier tipo justo antes de acostarse tiene el potencial de interrumpir su sueño, pero irse a la cama con hambre también puede interrumpir su sueño. Si quieres un bocadillo antes de acostarte, omite el chocolate y elige algo que te ayude a dormir mejor, como un plátano con mantequilla de maní.

