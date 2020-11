Expertos revelan cómo deshacerse de los CALAMBRES y cómo prevenirlos a futuro

¿Cómo eliminar los calambres de las piernas? Foto:Organización radiofónica de Oaxaca

Los calambres son una lesión dolorosa que puede impedir que las personas se mantengan activas. Si sufres de estos calambres en las piernas, los expertos recomiendan como eliminarlas y evitarlas.

Si bien ciertos factores pueden predisponer a sufrir calambres en las piernas, hay pasos que puede seguir para tratarlos y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir.

¿Qué son los calambres en las piernas?

Las férulas en las espinillas, también conocidas como síndrome de estrés tibial medial, se producen cuando se produce una inflamación entre los músculos de la pantorrilla y la parte frontal interior de la espinilla. A menudo suceden cuando hace ejercicio con demasiada frecuencia o se esfuerza demasiado.

Según James Daniels, médico de medicina deportiva de la Universidad del Sur de Illinois, cuando los seres humanos pasan de caminar a correr, especialmente en terrenos duros, ponemos más tensión en el antepié y las espinillas.

Esta es la razón por la que los calambres en las espinillas son causados con mayor frecuencia por correr, así como por deportes con movimientos verticales explosivos como saltar.

Calambres en las piernas. Foto: Fisioterapia hispanidad

¿Cómo tratar los calambres en las piernas?

Aplica hielo en el área

Hicks recomienda congelar agua en un vaso desechable y despegar el borde del vaso para que pueda usarlo como barra de hielo. Frote el área afectada con hielo durante 20 a 30 minutos, varias veces al día, hasta que la espinilla comience a sentirse mejor.

Evite el rodillo de espuma

Si bien el rodar con espuma, especialmente a lo largo de los isquiotibiales, es excelente para la salud y el bienestar en general, Hicks advierte que rodar sobre el sitio de la lesión, como la parte frontal e interna de la espinilla, puede empeorar las dolor en las espinillas.

Use mangas de compresión

Cuando comience a hacer ejercicio nuevamente, las mangas de compresión pueden ayudar a brindar algo de alivio e incluso prevenir futuros calambres en las piernas.

Mangas para aliviar los calambres.Foto: Alibaba

Deja de tomar analgésicos

Dado que la inflamación es parte de la curación, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) como el ibuprofeno y la aspirina pueden afectar el proceso de curación. Solo use AINE si el dolor es intenso, o intente usar analgésicos no antiinflamatorios como acetaminofén (Tylenol).

¿Cómo prevenir espinillas en las piernas?

Para evitar que los calambres en las piernas vuelvan a ocurrir, es importante que no se esfuerce demasiado al hacer ejercicio. Los corredores, especialmente los nuevos corredores de distancia, no deben aumentar el ritmo o la distancia de sus carreras en más de un 10% a la vez.

Además de no exagerar, también puede prevenir los calambres en las espinillas fortaleciendo los pies y las caderas, así como manteniendo la flexibilidad en el tobillo.

Un artículo de 2019 descubrió que las inserciones ortopédicas para apoyar su arco pueden ayudar con los calambres en las piernas. Sin embargo, antes de invertir en plantillas para los pies, consulte a un ortopedista que pueda analizar su forma de andar.

