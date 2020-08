Expertos explican por qué hacer yoga te hace sentir emocional ¡podrías llorar!

Descubre como el yoga te hará liberar emociones. Foto: Mimisqui.com

Si crees que eres el único que es tan malo en el yoga que a veces te asusta, puedes estar seguro de que es muy común, ciertas posturas de yoga pueden desencadenar emociones fuertes en muchas personas, te contamos al respecto según los expertos.

Kathryn Budig, instructora de yoga de la plataforma de yoga en línea Glo dice que no es inusual ir a una clase de yoga sintiéndote bien solo para ser golpeado por una ola de emoción inesperada, he visto a personas atravesarlo, dejando que sus lágrimas se mezclen con su sudor, mientras que otros han llorado en silencio o incluso se han excusado de la habitación. Todo es completamente natural, aunque puede ser inesperado.

¿Cómo el yoga afecta tus emociones?

Tal vez su incomodidad por estirar las caderas durante la postura de la paloma provoque una respuesta emocional intensa, o terminar su práctica recostándose sobre su espalda podría activar sus trabajos de agua.

Los abridores de cadera como la paloma pueden ser intensos en una posición boca abajo, lo que permite una gran introspección y liberación. Otras poses de los abridores de corazón o flexiones hacia atrás como camello también pueden hacer llorar a la gente. Savasana también es una pose en la que mucha gente se desmorona.

El yoga te hará liberar tus emociones. Foto:AS.com

El yoga ayuda a liberar sentimientos difíciles

El yoga es una práctica que se supone que te calma, así que es justo preguntar qué te da. Ponerse tan emocional podría ser la clave para que su sesión valga la pena. Se ha teorizado que la emoción no procesada y el miedo se almacenan en la región pélvica y los músculos circundantes.

Cuando uno libera la tensión física en sus caderas, no es de extrañar que la tensión emocional también quiera escapar. Es una oportunidad para dejar las distracciones diarias y entrar en su cuerpo, lo que a menudo significa encontrarse cara a cara o sentimientos no excavados. Lo estás haciendo bien cuando te permites volverte vulnerable. Se basa en la profunda vulnerabilidad y la valentía que se pide al desnudar el corazón y la garganta, sin saber qué hay detrás.

¿Cómo lidiar con las emociones del yoga?

Cuando sentimientos tan intensos te alcanzan, ¿aguantas o te dejas descansar? Sentarse con incomodidad puede provocar rupturas y avances. También está bien no estar dispuesto a sumergirte en la emoción en un día en particular. Eso también es yoga: elegir cómo interactuar hábilmente con el mundo y las responsabilidades que lo rodean.

En los momentos en los que se siente capaz de hacerlo, Budig sugiere dejar que sus sentimientos sigan su curso. Dale permiso a tus emociones para vivir. Puede que no sea fácil o bonito, pero una sala de yoga debería ser un espacio seguro para procesar y sanar.

Cuando su malestar sea principalmente físico, definitivamente escuche las señales de modificación que la mayoría de los instructores ofrecen durante la clase. Pero cuando sospecha que su respuesta a la pose es principalmente emocional, experimente manteniéndola por un tiempo. Si la inquietud proviene de un lugar mental o espiritual, permanezca en la postura mientras confíe en su maestro y en el espacio en el que se encuentra.

Incluso si no captas sensaciones extra en las poses más profundas, no lo estás haciendo mal. Clifton Turner dice que todos almacenan las emociones de manera diferente en sus cuerpos. Independientemente de lo que esté sintiendo o no sintiendo, recuerde hacer lo que siempre debe hacer en el yoga de todos modos: recuérdese a sí mismo, siempre, respirar.