Expertos en belleza revelan trucos infalibles de maquillaje para cualquier momento

Los mejores Gurús del maquillaje de todo el mundo, quienes por sus manos pasan celebrities y modelos, las cuales confían ciegamente en sus manos maestras para lograr en ellas looks impecables, también tienen secretos bajo la manga, pero ahora algunos de estos herméticos tips han sido revelados, dándonos libros infalibles de maquillaje para cualquier ocasión.

Así que prepárate para conocer estos tips:

Sácale buen partido al 'blush'

El makeup artist de Givenchy, Jose Luis García, nos dice cómo sacarle el mejor partido a un rubor. "Suavizaremos nuestro blush (siempre que haya un exceso) con los restos de la brocha de maquillaje, pues lo integrará perfectamente con nuestra base dejando un efecto 'rubor' perfecto. También hay un truco para utilizar ese blush que está compacto y no se puede utilizar con la brocha. Rascaremos un lateral para hacerlo polvo y lo mezclaremos con base de maquillaje. Obtendremos un colorete en crema que no resecará nuestra mejilla y podremos elegir la intensidad del color en función de la cantidad de polvo que rasquemos”. Además el maquillista nos dice que una solución si no tenemos corrector o el color no es el indicado: “Mezclar un poco de la base de maquillaje con polvos sueltos, creando una textura más cubriente para tapar esas zonas oscuras”, señala.

Sácale provecho al blush aplicado con brocha.

Con Efecto 'glow'

No olvides que la piel húmeda ahora es tendencia y para lograrla, la maquilladora Eva Escolano dice que “un truco sería mezclar tu base de maquillaje con un iluminador, si te gusta la piel luminosa, o con un primer alisador para que no se vean poros y alise la piel. Otro truco es poner siempre después de la base el corrector de ojera, nunca antes para que dure más”. Otro truco infalible es “Utilizar iluminador en polvo encima del colorete para efecto buena cara. Si el iluminador tiene tono rosado o perla, favorece más, eso sí, teniendo cuidado de no aplicar en exceso, sino con un ligero toque”. Dijo.

Efecto 'glow', un efecto que viene en tendencia.

Logran unos labios rouge

Por otro lado, Junior; make up artist de Dior, nos dice cómo aprovechar al máximo partido al rouge de labios y nos dice que es “Conviene exfoliar previamente los labios e hidratarlos. Después, aplicar un iluminador como Diorskin Flash Luminizer en el contorno de toda la boca, perfilar los labios con el rotulador Rouge Dior Ink Lip Liner, manteniéndolo inclinado (y no de punta) para un trazo más seguro y más ancho. Y finalmente, rellenar toda la superficie de los labios con la barra de labios”.

Unos labios rouge, son infalibles en tu make up.

Con tez hidratada

En el caso de Pati Dubroff, quien es una de las preferidas de Margot Robbieun señala que maquillaje no tiene éxito sin una piel perfecta, sin dejar de lado a combinación con los productos adecuados, por ello habla de la importancia de la preparación de la cara antes de aplicar cualquier cosmético. “La hidratación es importante pero no la necesitas por todas partes. No quieres una parte central brillante, así que la crema hidratante se aplica en el perímetro del rostro. Hidrata en las zonas en las que quieras luminosidad” afirma.

Una piel hidratada es la base del éxito en un maquillaje.

Infaltable: Rizar pestañas

Rizar las pestañas se ha vuelto un principio a la hora de maquillar, pues señalan que es básico para abrir la mirada, para hacer el ojo más grande, para enmarcarlo bien y para conseguir un buen make up, muchos En mi opinión, es el mejor tip que se puede dar".

Jamás debes brincarte el rizado de pestañas, pues tus ojos no lucirán grandes e iluminados.

Unos labios jugosos

Para lograr tener unos labios hidratados no uses bálsamo, sino crema para ojos. Y es que podría parecer extraño, pero la realidad es que este, ese es el secreto de Beyoncé según Sir John, su maquillador de confianza. “Me gusta aplicar una crema de ojos antiarrugas para preparar los labios. Hace que estén suaves, los hidrata y previene la resequedad que pueden causar los labiales con fórmula mate, los cuales podrían hacer que estos envejezcan. Además, las cremas de ojos no harán que cambie la textura o el look de cualquier labial que uses", reveló.

Evita usar balsamo, crema de ojos es mejor para lograr este efecto.

Aplicar correctamente el iluminador

Uno de los nombres de confianza de Rihanna, exactamente Hector Espinal, reveló cómo debe ser aplicado el iluminador y dónde. Aunque parezca increíble las orejas es un punto clave, señalando que cualquier producto que sea aplicado en el rostro debe ser extendido hasta las orejas.

De olvidar esta zona, podrías causar un efecto “mascara”.

El iluminador bien aplicado te devuelve la juventud.