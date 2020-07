Expertos: ¿Cómo sienten las mujeres un orgasmo? y ¿Cómo mejorarlos?

Lo que las mujeres sientes con un orgasmo. Foto: Enlace judío

Puede ser difícil saber cómo se siente realmente un orgasmo para una mujer. Ya sea que haya estado tratando de tener uno solo o con una pareja, es probable que esté buscando esa sensación intensa y explosiva de la que muchas personas parecen hablar. Y aunque eso puede suceder, es mucho más común sentir que realmente nunca estás llegando allí y te preguntas: ¿cómo puedo saber si estoy teniendo un orgasmo?

Es una situación frustrante, pero probablemente sea más común de lo que crees, Vanessa Marin , una terapeuta sexual que se enfoca en ayudar a los clientes menciona que en terapia con mujeres les pregunta sobre la relación actual con su orgasmo, y el 32% de las mujeres respondieron que no sabían si estaban teniendo orgasmos o no.

Hay bastantes razones por las cuales podría ser difícil llegar al orgasmo, o por qué podría no ser la experiencia alucinante que esperábamos. Pero Marin dice que es importante no perder la esperanza en el viaje aprendiendo a tener un orgasmo por su cuenta. Para ayudar a guiar el camino, y ayudarlo a tener un mejor sexo, un mejor orgasmo o una mejor relación, ella ofrece algunas ideas sobre cómo se siente realmente un orgasmo.

¿Cómo saber si tienes un orgasmo?

Tener un orgasmo es una experiencia increíblemente personal , y varía de mujer a mujer. Marin dice que muchas mujeres entran en su práctica con la esperanza de saber qué esperar, pero no hay una respuesta directa a esta pregunta. No es fácil describir cómo es tener uno, de la misma manera que no es fácil describir cómo se siente enamorarse.

Lo que las mujeres sienten en un orgasmo. Foto: Mentes curiosas

La mayoría de los orgasmos tienden a caer en tres categorías muy amplias. Los orgasmos pueden sentirse como: el pico del placer sexual durante ese encuentro en particular, algo que se siente diferente de las otras sensaciones que sentiste, o una liberación de presión acumulada.

Ella dice que algunos mujeres han descrito sus orgasmos como "temblores", "pequeños destellos de placer", "una experiencia extracorporal", "un pequeño suspiro", "duele mucho" y "un intenso y centrado punta de placer". Estas experiencias individuales son tan diferentes que hace que la palabra "orgasmo" sea difícil de describir, y contribuye a la idea de que es posible que no tengas ninguna, si la tuya es "más pequeña" de lo esperado.

Existen variedad de orgasmos

Los orgasmos pueden ocurrir a diferentes niveles de intensidad, por lo que puede tener grandes algunos días y otros más pequeños otros días. A veces puede sentirse increíblemente poderoso. Otras veces puede parecer pequeño e intrascendente. También hay diferentes tipos de orgasmos que pueden ocurrir en varias áreas de su cuerpo.

¿Sabías que puedes tener un orgasmo en el clítoris, un orgasmo vaginal u orgasmo durante un beso realmente apasionado? Hay zonas erógenas en todo el cuerpo, lo que significa que puede estimularse en más de una forma.

Señales de un orgasmo

Según Marin, si te encuentras realmente perplejo acerca de si estás teniendo un orgasmo o no, intenta prestar más atención a cómo responde tu cuerpo cuando crees que estás cerca. Una vez más, todos somos diferentes, pero la mayoría de las personas tendrá algún tipo de respuesta fisiológica involuntaria.

Puede sentir que sus músculos tiemblan o se contraen incontrolablemente, por ejemplo, o que su ritmo cardíaco aumenta repentinamente. Del mismo modo, si su respiración se salta un latido o su pecho se enrojece, podría estar teniendo un orgasmo.

Las mujeres somos capaces de tener orgasmos múltiples en rápida sucesión, así como algo llamado orgasmo combinado , que significa orgasmo en más de un área, como el clítoris y la vagina, al mismo tiempo. Dicho esto, no siempre sentirá que ha terminado por completo o que tuvo una gran experiencia explosiva.

Algunos orgasmos pueden sentirse como una decepción, mientras que otros pueden sentirse levemente dolorosos o incómodos. Algunos pueden desencadenar liberaciones emocionales, o sentir que tienes que estornudar muy mal, pero el estornudo muere en tu nariz.

Puedes mejorar tu orgasmo

Como dice el viejo dicho, la práctica hace la perfección. Mientras más te sigas masturbando, mejor lograrás llegar al orgasmo. Deberían ser ocasionales, pero una mayor experiencia lo ayudará a identificar sus orgasmos con mayor facilidad y aprender lo que su cuerpo necesita para tener orgasmos aún mejores.

Puede ser un proceso frustrante, después de todo, solo quieres tener una increíble sensación de liberación y poder lograrlo una y otra vez. Pero lo mejor que puede hacer es tratar de disfrutar el proceso de descubrir cómo masturbarse. Recuerde que la masturbación debe ser placentera durante toda la experiencia, no solo al final. Aprende a disfrutar el viaje ¡y tendrás orgasmos más obvios en el futuro!