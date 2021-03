Experta revela el mejor desayuno para adelgazar, conoce las razones

La experta en nutrición, Sara Coe, señala que no se deben consumir muchas calorías en la primera comida del día, por tal motivo pone a tu alcance las mejores recomendaciones para un desayuno completo, La Verdad Noticias te lo comparte.

Desayuno completo para adelgazar

Uno de los miedos de realizar una dieta es el miedo de quedarse con hambre, por lo que después podemos caer en los atracones o picoteos que todos los esfuerzo para bajar de peso, Sara Coe, señala que solamente es necesario consumir dos huevos grandes durante el desayuno.

2 Huevos

Pues asegura que este platillo aporta los aminoácidos necesarios a tus músculos, además de vitamina B12, selenio, yodo y ácidos grasos como el Omega-3. Los huevos son saciantes, además de una gran fuente de proteínas. Se trata del producto perfecto para aquellos que quieran controlar el hambre durante el proceso de adelgazamiento.

De acuerdo con la experta, el fomentar la ingesta de huevo por encima de bollos o cereales, siempre será la mejor opción, pues asegura que esto se debe a que este alimento provoca alteraciones en el cerebro relativas a la motivación alimentaria e impulsan más recompensas.

Desayuno perfecto para adelgazar. Foto: The daily meal

Pan integral

Es decir esto se trata del famoso lema “no carbs for breakfast” (no tomes carbohidratos para desayunar). Por otro lado Sara señala que en el caso de que alguien no se pueda resistir a incluir hidratos en el desayuno, lo mejor es recurrir al pan integral, de espelta o centeno. Esto lo señala pues este tipo de pan es rico en fibra, además tiene un mayor efecto saciante y son de buena calidad.

80 gramos verduras

Estos productos son ricos en fibra soluble, categorizada como la mejor, la fibra soluble actúa como alimento para la microbiota del intestino, ayudándolo a producir ácidos grasos que pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardíacas.

Para concluir, un desayuno ideal es aquel que consiste en dos huevos, pan integral o similar y 80 gramos de verduras o champiñones o tomates a la plancha.

Si quieres variar tu desayuno diario, en vez de comer dos huevos cada mañana, intenta una receta de tostadas con huevo y aguacate. Necesitarás dos huevos, un aguacate, dos rebanadas de pan de centeno y la mitad de una lima.

