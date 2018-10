Existen 5 comportamientos tan comunes que solo desatan la ansiedad

Si tu mal es la ansiedad crónica, es decir, momentos muy seguidos en que sientes que la más simple actividad las sientes pesadas, con nerviosismo, con ganas de que ya termine el día y tal vez hasta te pongas nervioso, y para superar esto, muchos recomiendan tomar en cuenta lo que ellos llaman "comportamientos de seguridad" diseñado para terminar con esa ansiedad, pero la realidad es que lejos de ayudarte podrían estar haciéndote más daño que en lugar de un beneficio.

Lindsay Henderson, quien es una psicóloga que a diario examina pacientes a través de una aplicación comentó que "Cada vez que te involucras en el comportamiento o incluso lo mantienes en tu mente como una opción, refuerzas lo que está provocando que tu ansiedad sea peligrosa y algo que no se puede manejar sin ese comportamiento”.

Pero, ¿Cuál sería la solución? Empezar a pensar en los comportamientos de seguridad que te ayuden a superar paulatinamente tus miedos. Una de las mejores formas de hacerlo es realizando una lista de todos los comportamientos de seguridad que tienes y de todas las cosas que te inquietan en estos escenarios, afirmó la psicoterapeuta con sede en California, Amanda Lomanov.

Así que lo primero que debes hacer para superar tu ansiedad en encontrar aquellos factores que la provocan en ti y clasifícalos de menor hasta los que te causan la mayor angustia y así día a día proponte eliminar uno. Por ejemplo si te causa una verdadera angustia y ansiedad asistir sola a un lugar donde hay mucha gente, entonces intenta ir solo hasta eliminarlo.

Lograr la creación de una jerarquía de los desafíos basada en la acción para cada comportamiento de seguridad podría ayudar a recuperar poco a poco tu control sobre tus emociones.

Por ahora te dejamos cinco comportamientos comunes de seguridad para la ansiedad y también te decimo cómo romper con ellos:

El famoso "por si acaso"

Si te es difícil acudir a algún sitio sin X o Y artículo, entonces este pudiera ser el momento justo para analizar tu comportamiento. La psicóloga Carla Marie Manly, quien labora en una clínica de California señala que "Al lidiar con la ansiedad crónica o situacional, muchas personas descubren que se sienten mejor al saber que están preparadas para la eventualidad de una situación que induce a la ansiedad". Y recalcó que siempre es fácil hacer un apego con objetos que creemos nos hacen sentir mejor.

Si vas a una reunión social y no te atreves ir solo, está bien lleva a un amigo, pero desaparece cada 10 o 20 minutos y así paulatinamente.

No puedes ir sola a un evento

Una "persona segura" es un amigo o alguien de la familia que te hace compañía y te calma en situaciones en las que puedes encontrar la ansiedad. Pero, si llegas a depender demasiado de ella, lo único que estarías haciendo es destruir tu confianza en tu persona y es entonces cuando la ansiedad se apodera de ti hasta crear en ti la sensación de no poder manejar tus emociones tu solo. Si vas a una reunión social y no te atreves ir solo, está bien lleva a un amigo, pero desaparece cada 10 o 20 minutos y así paulatinamente hasta sentir que ya no necesitas tenerlo a tu lado para sentirte cómodo(a).

"Cuando alguien ha pasado por un evento negativo en el pasado, tiene datos clínicos de que un resultado similar en su vida puede resultar de la misma manera".

Evitar ciertos alimentos crees que te provocarán ansiedad

Existen muchas personas que por haber tenido una mala experiencia pasada con algún alimento, creen que la próxima vez que lo coman seguramente le hará mal, sin embargo es en ese momento cuando ya están predisponiendo a su mente y organismo a sentirse mal, sin siquiera haber probado algún bocado.

Kate Cummins, una psicóloga clínica indica que "Cuando alguien ha pasado por un evento negativo en el pasado, tiene datos clínicos de que un resultado similar en su vida puede resultar de la misma manera".

Ante todo, te quedas cerca de salidas o baños

Para algunos, tener un supuesto plan de seguridad es una acción, que los mantiene bajo control según ellos, al sentirse cerca de una ubicación que les permita salir en caso de una emergencia, sin embargo lo que en realidad están logrando es sentir se incomodó todo ese momento, incluso llenándose de tensión y ansiedad por un posible suceso.

Si bien, saber por dónde puedes salir de un lugar es una medida de precaución y muy aceptable en la seguridad, lo que no es aceptable para ti y tu bienestar es la presión que causa en ti.

"Buscar salidas o permanecer cerca de ellas puede sugerir hipervigilancia como resultado de un evento traumático donde la persona no pudo escapar, incluso por un corto tiempo", como quedarse atascado en un ascensor, dijo Stacie Freudenberg, psicóloga clínica.

Ese tipo de problemas va aumentando gradualmente, es decir, que cada vez más te vuelve intolerante a la incomodidad.

Procuras hacer uso de las horas no pico

Hay quienes a toda costa, evitan las multitudes para ahorrarse un poco de tiempo. En realidad lo que estás haciendo es evitar a otras personas, lo lamentable en esta situación es que ese tipo de problemas va aumentando gradualmente, es decir, que cada vez más te vuelve intolerante a la incomodidad, al ruido, entre muchos otros aspectos.