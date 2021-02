¿Existe riesgo de contagiarse por Coronavirus en una alberca?

Las albercas pueden ser un riesgo de contagio debido a que no se entra directo, se pasan por diversos filtros antes de llegar a nadar, ¿qué tanto riesgo existe? Te informamos al respecto.

Natación presenta riesgo ante Covid-19

Si ya estás preparado para esas clases de natación en una alberca, pues lamentamos decirte que aún seguimos en pandemia y este tipo de actividades pueden representar un riesgo por covid-19, a pesar de la cloración del agua, aunque de seguir las medidas necesarias e indicadas el contagio podría disminuir.

Contagio de Covid-19 en albercas. Foto: El sol de San Luis

En la conferencia de prensa vespertina, Alethse de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, explicó que las albercas pueden ser un riesgo de contagio debido a que no se entra directo en estos lugares, sino que se pasan por varios filtros antes de llegar a nadar.

La infectóloga comentó: Cuando yo entro, no entro directo al agua, sino paso a través de un espacio, a veces, las albercas se encuentran en lugares cerrados, puedo estar en un tipo de distanciamiento físico, pero el contagio no es por el agua, sino por el espacio físico donde se encuentra.

La directora de Censida mencionó que a pesar de que algunas albercas se encuentran en espacios abiertos y esto disminuye la posibilidad de contraer covid-19, las medidas más básicas suelen ser las más eficaces.

Puedes llevar googles, gorra, traje de baño, pero al momento de meterse no llevas el cubrebocas, una de las mejores formas de evitar el contagio.

Acordémonos que este es un mecanismo de barrera para la expulsión de gotitas y cuando nadamos al entrar en este espacio con todos los cuidados, todas las acciones que tenemos implica cierto nivel de riesgo.

La infectóloga destacó que lo más importante es que se conozca cómo protegerse y evitar el contagio y para esto las medidas más sencillas son las más eficientes.

Si pensamos y decimos bueno no voy a usar el cubrebocas cuando esté nadando, pero puedo utilizar mi cubrebocas mientras llego al filo de la alberca y en este punto me lo retiró, hago mi ejercicio y al salir después de secarme, hacer mi higiene de manos, me coloco mi cubrebocas y entonces estoy disminuyendo por mucho el contagio.

