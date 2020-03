Exfoliante barato y práctico para revitalizar tus manos resecas por tanto jabón. Foto ilustrativa: Cocina Fácil.

El uso del gel antibacterial y continuo contacto con el jabón que, ahora, se mucho más frecuente por la pandemia del coronavirus, COVID-19, puede maltratar un poco o bastante la piel de las manos, y para remediar ese malestar, te contamos cómo puedes preparar en casa un exfoliante barato que le dirá adiós a su resequedad.

Experta comparte su receta para manos perfectas

Nunca es agradable sentir aspereza o resequedad en nuestra piel, pero, mucho menos en las manos, y exponerlas todo el tiempo al jabón en este punto histórico de la vida es fundamental, pero, también, le pasa la factura a nuestra piel, y la experta en el cuidado de la piel, la empresa Blossom Floral Luxury, dio a conocer un fantástico exfoliante por medio de su fundadora, Lida.

Exfoliante muy versátil

La combinación de los ingredientes, también, te ayudará a exfoliar pies, codos y labios, aunque, solo cuida que, si lo haces en la primera zona, no estés en una superficie resbalosa como la del baño, pues, podrías caerte.

Exfoliante para manos suaves y humectadas

Esta mezcla casera es super económica y práctica, no te quitará más de 10 minutos, sólo necesitarás un poco de aceite de oliva o coco, azúcar, e incluso, si tienes semillas de chía, también, podrás agregarlas, aunque, si no las tienes, no es indispensable.

¿Cómo se prepara el exfoliante?

Toma un recipiente hondo, coloca de tres a dos cucharadas de azúcar, si tienes morena, es mejor, luego, ve incorporando un poco de aceite ya sea el de oliva o coco y forma poco a poco una pasta que homogénea, si tienes, chía, es momento de agregarla, finalmente, con esa mezcla te frotarás las manos por algunos minutos, al terminar, enjuaga muy bien con agua y notarás el cambio al instante, de manos resecas a manos perfectas.

¿Te sobro exfoliante?

Si te quedó una buen ración de esta preparación, no la tires, ya que, si lo guardas en un recipiente de vidrio, mantendrá su consistencia y podrás usarlo de nuevo en otra ocasión, las veces que lo necesites, ¿estás listo para prepararlo?

