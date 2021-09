Ex empleados de Meghan Markle que la acusaron de bullying se arrepintieron

El ex secretario de comunicaciones del dique y la duquesa de Sussex, Jason Knauf, informó sobre las acusaciones de bullying en contra de Meghan Markle que hicieron dos miembros del staff que tenía en el Palacio de Kensington pero fueron las mismas personas quienes pidieron anular sus señalamientos contra la esposa del príncipe Harry.

La noticia se hizo pública en marzo de este año, poco después de que se viralizara el polémico encuentro que la pareja tuvo con Oprah Winfrey en donde revelaban espeluznantes datos sobre la familia real británica que se dieron a conocer en La Verdad Noticias.

Tras las revelaciones impactantes de la entrevista con Oprah, la realeza emitió un comunicado expresando preocupación por las afirmaciones hechas por miembros del personal del Duque y la Duquesa.

“Nuestro equipo de Recursos Humanos investigará las circunstancias descritas en el artículo”.

Retiran acusaciones en contra de Meghan Markle

Especulan que se trató de un intento para desprestigiar a Meghan

En el libro biográfico que se escribió por periodistas expertos en realeza sobre los diques de Sussex, se reveló que los dos empleados que estaban en contra de la esposa de Harry decidieron retirar sus acusaciones.

Cuando el señor Knauf había mandado la denuncia formal por los hechos presuntamente ocurridos al departamento de Recursos Humanos del Palacio, las personas mencionadas en el correo se retractaron.

“Pidieron que se anularan las acusaciones hechas sobre sus experiencias con Meghan”.

La nueva versión del libro Finding Freedom también asegura que el reportaje de The Times no estaba completo ya que le faltó incluir cuando los demandantes supieron de las declaraciones, pidieron que se rescindirá el asunto y que no se convirtiera en denuncia oficial.

¿Qué es el segundo bebé de Harry y Meghan?

El primer hijo de la pareja se llama Archie

Desde antes de su nacimiento se supo que era una niña a la que la pareja decidió llamar Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, en un tierno homenaje a Lady Di, madre del príncipe Harry que era amada por el pueblo británico.

Se llegó a especular que por racismo, Archie hijo de Meghan Markle no tiene el título de Príncipe como le corresponde a los hijos de los integrantes oficiales de la familia real.

