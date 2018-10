Evita un derrame cerebral con siete pasos

Sufrir un derrame cerebral puede ser bastante perjudicial en la vida de un ser humano, es por ello que siete pasos son suficientes para evitar uno, incluso un estudio refleja la manera en como poder evitarlo.

Aunque existen mitos y diversos tabues que apuntan nada más a que los derrames cerebrales son ocasionadas por la edad, pero no; hay factores que influyen con mayor peso.

Asimismo, puede llegar a lastimar diversas zonas del cuerpo humano, tales como la movilidad, sensibilidad, el lenguaje, la visión, la capacidad de razonar y/o recordar, el control de la vejiga y el intestino; o peor aún las graves afectaciones que puede dejar en el área del cerebro afectada.

1. Disminuir la presión arterial



Hombres y mujeres con presión arterial alta pueden cuadruplicar su riesgo de sufrir un derrame cerebral: la hipertensión es de hecho el factor más importante en un accidente cerebrovascular. Así que lo mejor que se puede hacer es tratarla y controlarla. La presión arterial normal debe ser menor a 135/85. Para lograrlo, es fundamental reducir la ingesta de sal lo más posible, evitar alimentos altos en colesterol (hamburguesas, quesos, helados), consumir frutas, verduras, granos integrales y lácteos bajos en grasa, hacer 30 minutos de ejercicio diario y no fumar.



2. Adelgazar



La obesidad es otro factor importante para ser víctima de un derrame cerebral. Perder 10 libras puede ser la diferencia entre sufrir o no un accidente cerebrovascular. Lo mejor es acudir con un especialista en nutrición para encontrar el mejor régimen alimenticio acorde con las necesidades individuales de cada persona, y factores como su edad y sus actividades.



3. Ejercitarse



Hacer ejercicio con una intensidad moderada cinco días de la semana es fundamental no sólo para perder peso, sino para evitar el riesgo de presentar apoplejía, trombosis, embolia o hemorragia cerebral. Caminar vigorosamente todos los días puede ser suficiente para hacer una diferencia.



4. Beber con moderación



Se sabe bien que beber una copa de vino tinto al día puede proteger al corazón y al cerebro, pero no más. Consumir más de dos bebidas al día tiene el efecto contrario, pues incrementa el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Y para que no se preste a interpretaciones inadecuadas, las medidas son las siguientes: una bebida equivale a 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza o 1.5 onzas de cualquier licor fuerte.



5. Tratar la fibrilación auricular



Si tu corazón presenta esta condición, que consiste en sufrir un ritmo cardiaco irregular, lo mejor es tratarla con un médico. La fibrilación auricular tiende a crear coágulos que frecuentemente viajan al cerebro y producen un derrame. Esta condición puede aumentar casi cinco veces las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Generalmente, las personas que tienen esta condición, sienten palpitaciones o dificultad para respirar; ante la duda, consulta a un médico.



6. Cuida tu diabetes



La diabetes es una enfermedad crónica que daña los vasos sanguíneos y esto, a su vez, incrementa la probabilidad de producir coágulos. Si tienes diabetes, lo mejor es cuidar tu dieta y hacer ejercicio. Si no tienes diabetes, cuida tu ingesta de azúcar, especialmente si hay antecedentes de la enfermedad en tu familia.



7. No fumar



El tabaquismo espesa la sangre e incrementa la acumulación de placa en las arterias; ambos factores propician la formación de coágulos. Si no fumas, no lo intentes, pero si eres fumador asesórate con tu médico sobre los métodos que existen para dejar el cigarrillo.

¿Cómo lo identifico?

Un estudio realizado por National Stroke Association creó este acrónimo para que sea fácil reconocer cuando estamos ante un accidente cerebrovascular.



Cara: Pídele a la persona que sonría. ¿Un lado de su cara se cae?



Brazos: Pídele levantar ambos brazos. ¿Le cuesta más levantar uno que el otro?



Habla: Pídele que repita una frase sencilla. ¿Habla de manera extraña?



Tiempo: Si observas alguno de estos síntomas, llama de inmediato al 911.