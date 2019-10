Evita hacer estas cosas después de hacer ejercicio o nunca verás resultados

Mujer ejercitándose.

Después de realizar todo el entrenamiento físico es muy importante que el cuerpo se recupere de manera adecuada, la recuperación muscular dependerá de algunos factores como la edad, dieta, sexo, cantidad de sueño, experiencia y por supuesto, el tipo de ejercicio realizado.

Es muy importante que evites los siguientes puntos para poder ver resultados.

Mujer realizando ejercicio. Cortesía: https://www.elperiodico.com

Mantenerte sin alimento.

Han surgido a lo largo del tiempo distintas ideas referente a que cuanto menos comas más rápido podrás eliminar aquellos kilos de más. La verdadera recomendación es que cuando hayas terminado de realizar la actividad física no esperes más de 30 minutos para consumir carbohidratos, proteínas o líquidos.

Una vez pasado ese tiempo tu cuerpo ya habrá generado suficiente cortisol que promueve la acumulación de grasa y atrofia muscular. Durante este tiempo, tu cuerpo repone glucógeno de tus músculos, lo cual ayuda a que este crezca y se recupere del entrenamiento, o al menos así lo confirma el Instituto Italiano de Deportes.

Comer comida saludable. Cortesía: https://vanguardia.com.mx

Comer chocolate.

Brenda Solís, médica cirujana del Hospital General del ISSTE, dice que es un grave error comer chocolate después de una intensa sesión de ejercicios, ya que su grasa provocará que su digestión se vea lenta, lo cual, puede provocar problemas como el estreñimiento.

No comer chocolate después de entrenar. Cortesía: https://palafoxnoticias.com

Tomar bebidas energéticas.

Es muy importante dejar en claro este punto, no es lo mismo consumir bebidas deportivas que energéticas. La diferencia radica en que las energéticas no brindan la hidratación necesaria, por lo tanto, el rendimiento deportivo no será el deseado.

La bebidas energéticas contienen cafeína, ginseng, taurina, entre otros elementos que en grandes dosis pueden generar nerviosismo, ansiedad e incluso problemas cardiacos. Expertos advierten que las bebidas energéticas prometen un aporte de energía extra a nuestro día, pero pueden tener fatales consecuencias en el organismo.

Corredor hidratándose. Cortesía: http://forzaa.com

Desvelarte.

Tener un buen descanso durante la noche forma pieza clave del ejercicio, recuperar la energía perdida durante el ejercicio es fundamental. Además, favorece a la producción de la hormona del crecimiento la cual permite la reparación de los músculos.

Recuperando energía después de hacer ejercicio. Cortesía: https://www.pikolin.com

Bañarse inmediatamente.

Después de ejercitarte el cuerpo alcanza una temperatura de 38 a 39.5 grados centígrados. Exponerlo de golpe a un ambiente frío puede generar una descompensación que puede provocar problemas circulatorios y de presión arterial. Es preferible un baño con agua tibia o caliente para relajar los músculos.

Te puede interesar: Cómo bajar de peso fácil y rápido después de los 30 años

Chica tomando una ducha. Cortesía: https://salud360.cienradios.com

Cada cuerpo es diferente al igual que la reacción a diversos estímulos que recibes luego de hacer ejercicio. Es recomendable que visites a un experto en salud, el sabrá que indicaciones brindarte adecuadas a tu salud y rutina de ejercicios así como las capacidades y limites de tu organismo.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.