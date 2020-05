Evita estos ALIMENTOS después de las 4 de la tarde y podrás bajar de peso foto mujerde10

La mejor manera de bajar de peso es comiendo saludable, no se trata de matarte de hambre sino de saber elegir tus alimentos día a día para sentirte satisfecho y no comer de más, es por eso que debes tomar en cuenta que hay algunos que debes evitar comer por lo menos después de las 4 de la tarde y de esta manera podrás lograr tu peso ideal.

Baja de peso de manera eficaz

Si quieres bajar de peso, debes tomar en cuenta que lo que los alimentos que comes después de las 4 de la tarde puede maximizar u obstaculizar tu pérdida de peso, ya que el proceso de metabolismo conocido como termogénesis inducida por la dieta (DIT) suele ser menor en la tarde y noche que por la mañana.

Por esas y por otras razones, se debe elegir muy bien los alimentos para su consumo diario, hay que evitar los que son altos calorías y que no aportan nutrientes, pues estos solo nos engordan e impiden que logremos nuestras metas.

Evita estos alimentos después de las 4

Pan blanco

El pan blanco tiene un alto índice glucémico que aumenta de manera rápida tus niveles de azúcar en sangre, al ser hecho de harina refinada favorecen la obesidad, interfieren con la pérdida de peso. Incluso Miguel A. Martínez González, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra indica que "Tomar pan blanco es como comer azúcar".

Helado

De acuerdo con la dietista Edwina Clark, los helados son carbohidrato, contiene una gran carga de azúcar y un elevado índice glucémico, lo que resulta una mayor deposición de grasa abdominal, por ello si quieres bajar de peso, no debes comerlos después de las 4 de la tarde.

Papas fritas

Otro de los alimentos que debes evitar después de esta hora sin duda alguna son las papas fritas, estas son una bomba de almidón, contienen un alto índice glucémico, por lo que no son recomendables ni antes ni a ninguna hora del día. Incluso, de acuerdo con un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, las personas que comen papas fritas dos o tres veces por semana tenían un mayor riesgo de mortalidad.