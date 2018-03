¡Evita deudas en temporada navideña en cinco pasos!

La temporada vacacional está por iniciar y los gastos están a la vuelta de la esquina. Son días para comprar regalos a familiares y amigos, y algunos optan por hacer compras de fin de año. Por lo mismo, las deudas son comunes.

El departamento de Protección al Consumidor de Estados Unidos enlista una serie de recomendaciones para evitar las deudas navideñas.establecer un presupuesto. Asegúrate de cubrir gastos de alquiler, alimentación y otras necesidades básicas. Si harás fiestas o comprarás regalos, calcula cuánto dinero gastarás. Kristin Dohn señala que lo mejor es comenzar a planear los gastos tan pronto como sea posible. “Así puede saber cuánto ganará hasta las vacaciones y cuánto es prudente gastar”.haz una lista de compras y repásala tantas veces como sea posible para descartar lo que no es necesario. Si algo no está en tu lista, no lo compres (ni siquiera si está en oferta)., ¡explota tu creatividad! Pues dar un regalo significativo al hacerlo tú mismo. Si eres buen cocinero, prepara postres; también puedes hacer tarjetas navideñas u obsequios más elaborados. ¡Que nadie detenga tu espíritu!decide tu forma de pago. Un consejo útil es llevar sólo el dinero que piensas gastar, de acuerdo con el presupuesto planeado. Las tarjetas de crédito pueden ser fáciles de llevar, pero es más probable que pierdas el control de lo que gastas.es hacer un seguimiento de tus gastos en vacaciones. “¿Gastaste más o menos de lo que creías que pagarías en ciertos artículos? Si no haces una retroalimentación de lo gastado, podrías llevarte sorpresas desagradables”.