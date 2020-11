Evidencia que reinfección de covid-19 es más severa y mortal

Experta indica que existen evidencias de que la reinfección por coronavirus es mortal. | elfinanciero

Existe evidencia científica de tres casos de reinfección de covid-19 que fueron más severos que el primer contagio en Europa. En otro caso, un paciente murió a causa de una complicación en el sistema inmunológico que ataca al cuerpo en la segunda infección en lugar de defenderlo, indicó Julie L. Gerberding, vicepresidenta ejecutiva y oficial en jefe de pacientes del laboratorio MSD y advirtió a las personas que ya superaron la enfermedad a seguir protegiéndose.

Julie comenta que hay evidencia de que definitivamente es posible una reinfección y que la infección inicial no necesariamente significa que la segunda ocasión sea menos severa.

La reinfección por covid-19 puede ser mortal.

El proceso de reinfección

Algunos lo interpretan como que la reinfección por coronavirus es peor por un proceso, la primera vez generan anticuerpos y la segunda vez, en lugar de protegerte, atacan a tu propio sistema inmunológico y provoca una inflamación más severa.

Durante el seminario web llamado: Fortaleciendo el periodismo científico en tiempos de covid-19, la experta resaltó que esa situación se está tomando en cuenta en el desarrollo de vacunas, para no sobre alertar el sistema inmunológico y generar mayores complicaciones.

La experta recordó que lo que están tratando es vigilar en la vacunación, el tipo de inquietudes por las que están tomando para cerciorarse de que sea una vacuna inocua.

La reinfección por coronavirus provoca una inflamación más severa.

Corroborando la reinfección

Julie L. Gerberding recordó que en el caso del dengue se ha comprobado que una primera infección es leve, pero un segundo contagio es más severo, pero destacó que es difícil saber cuando se trata de casos de reinfección del SARS CoV-2.

La experta indicó que es difícil corroborarlo porque para cerciorarse de que es una nueva infección, no reincidencia por una infección residual, necesitaría una muestra del virus, no la prueba PCR, no los anticuerpos, sino el virus en sí para poder comparar genéticamente la infección inicial con la infección más reciente. No ocurre con gran frecuencia porque por lo general no tomamos este tipo de muestras en pacientes.

Durante el seminario, la especialista relató que en Europa hay situaciones en que personas han tenido una infección inicial y meses después han tenido una segunda infección, donde cita el ejemplo más aterrador: hay tres casos en que una persona había contraído covid-19 una vez y posteriormente se volvió a enfermar y falleció.

La inflamación del covid-19

La experta apuntó que en Estados Unidos hay una situación similar en que una persona muy sana, sin ninguna enfermedad de riesgo conocida para una progresión más severa, contrajo un caso leve y tolerable de covid-19 y varios meses después desarrolló coronavirus nuevamente y terminó con una segunda enfermedad sumamente severa. Tras la primera infección se generan anticuerpos pero la segunda, en vez de protegerte, atacan al sistema inmunológico y provocan una inflamación más severa.