Evanescence saca su propio maquillaje inspirado en su primer álbum Fallen

Fallen de Evanescence celebrará su vigésimo aniversario en marzo, y fue el lanzamiento de este disco lo que impulsó enormemente la popularidad de la banda, convirtiéndolos en uno de los actos más grandes que surgieron de los primeros años.

Y para celebrar, HipDot se ha asociado con Evanescence para una colección de sombras de ojos Fallen, una vez más con ocho tonos diferentes inspirados en las canciones del álbum: por ejemplo, los colores de Bring Me To Life son un azul apagado gris mate, mientras que My Immortal es un Royal Blue-Foil. En La Verdad Noticias te contamos más sobre esto.

Paleta de maquillaje Fallen de Evanescence

Quizá no sea coincidencia que Korn y Evanescence hayan sido las primeras bandas elegidas para este proyecto de maquillaje, ya que Jonathan Davis y Amy Lee son colegas que han compartido juntos (Amy fue invitada a su Unplugged para MTV y hace poco volvieron a compartir escenario juntos).

Lista de canciones y sus tonos

Hello (Black – Matte)

Going Under (Bright White – Shimmer)

Haunted (Bright Blue/Silver – Foil)

Bring Me to Life (Muted Blue/Grey – Matte)

Everybody’s Fool (Dark Blue Jean – Matte)

My Immortal (Royal Blue – Foil)

Taking Over (Greyish Periwinkle – Foil)

Imaginary (Deep Royal Blue – Glitter)

“HipDot continúa mezclando la belleza y la cultura pop de formas únicas e inesperadas, y con esto estamos especialmente emocionados de dar vida a este nuevo concepto de belleza con una banda tan icónica como Evanescence”, dice Jeff Sellinger, cofundador y director ejecutivo de la marca.

