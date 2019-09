Eugenio Aguirre aborda el terror con su novela “El Subastador”

El argumento nos presenta a la aristocracia mexicana vista desde la extravagancia: los que derrochan fortunas en armarios con guillotina o compran estatuas de personas cristalizadas mientras beben una copa de champán.

Para conocer más detalles de esta interesante obra, platicamos vía telefónica con su autor, Eugenio Aguirre.

Eugenio Aguirre recomienda esta obra como un libro que puede provocar en el lector el placer de leer.

¿De dónde surgió la idea para crear esta obra?

El mundo de las subastas, es un mundo extravagante, trivial, azaroso, con muchos vericuetos que no son comunes a la sociedad en general, entonces, cuando yo buscaba antigüedades en San Francisco, en Nueva Orleans, en Estocolmo o en París, siempre me llamó la atención por un lado los objetos que se iban a llevar a las subastas y por el otro lado cuando estuve en Sotheby´s en Londres, me di cuenta de que era un mundo realmente atractivo e interesante, pero segregado para el común de las gentes porque el mundo de las subastas implica, riqueza, poder permanecer a la élites del jet set en el mundo, entonces eso me pareció muy interesante.

El autor afirma que le interesa mucho que el lector reaccione, que no quede pasmado y que diga bueno ¿por qué Aguirre escribe así? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué busca?

¿Quién te inspiró para dar vida a Carlos Thorton?

También me pareció muy interesante observar la figura de los subastadores, de los martilleros en las subastas, que normalmente son gente fina, elegante, culta, con unas maneras muy exquisitas, entonces pensé, detrás de esta máscara que ofrece el subastador que obviamente está haciendo un negocio, debe haber algo oculto, algo que trasgreda los cánones sociales y entonces me puse un poco a elucubrar qué podía esconder esta máscara que pretende el subastador frente a sus clientes y se me vino a la mente la posibilidad de hacer una novela negra, endilgándole al subastador una personalidad psicópata, tendiente al asesinato, al dolor, a actitudes criminales.

¿El tono oscuro e inquietante fue premeditado?

Sí porque los objetos que nos rodean o rodean a nuestros conocidos tienen una historia de trasfondo, puede ser una historia luminosa pero también puede ser una historia oscura, turbia, siniestra.

A Eugenio Aguirre le parece pertinente Enriquecer el acervo cultural de los lectores.

El libro contiene unos pasajes muy inquietantes

Sí se convierte en una novela de anticipación, una novela de terror. Como la novela negra trata de crímenes, entonces en algún momento rosa con la parte espectral o terrorífica de estos asuntos y eso también te permite jugar mucho porque era una de mis intenciones, crearle al lector miedo, aterrorizarlo, que se le pongan los pelos de punta pero que no dejen de leerlo.

En la novela destacan personajes muy interesantes y oscuros

Son los cómplices que van de acuerdo con la personalidad de psicópata del subastador, son personajes que le buscan estas cosas, saben de sus inclinaciones y buscan los objetos que pueden satisfacer estas intenciones digamos siniestras del subastador y por lo contactan porque saben que no va a dejar de comprar un objeto que sí encierra una posibilidad macabra, tétrica, criminal, ¿verdad? Y por eso lo buscan.

