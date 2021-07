Eugenia de York y Jack Brooksbank suspenden el bautizo de su hijo por COVID-19

La pareja real británica conformada por Eugenia de York y Jack Brooksbank, decidieron cancelar el bautizo de su hijo August Philip debido a que uno de los asistentes al evento podría haber contraído COVID-19, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la pareja real solo se limitó a decir que sería por la sospecha de un contagio de COVID-19 que el bautizo de su primogénito se cancelaría, pero no reveló la identidad del afectado.

Anteriormente te contamos sobre la extraña felicitación que hizo Eugenia de York a sus padres por su aniversario, ahora te diremos cómo fue que ella y su esposo decidieron suspender el bautizo de August Philip.

Eugenia de York y Jack Brooksbank cancelan bautizo

Eugenia y Jack con su primogénito. Foto: bekia.es

Eugenia de York y Jack Brooksbank se vieron obligados a cancelar el bautizo de su hijo Augusto Philip, luego de que uno de los invitados fuera advertido por medio de la aplicación radar COVID-19 que tenía que ponerse en cuarentena preventiva, ya que estuvo estrechamente relacionado con una persona que dio positivo al virus.

Ante esto y por el miedo y seguridad de todos los asistentes, la pareja real decretó en el último momento que la ceremonia se cancelaría, y que se pospondrá para cuando los contagios disminuyan en Reino Unido.

¿Cómo iba a suceder el bautizo del hijo de Eugenia de York?

Eugenia y Jack. Foto: www.revistavanityfair.es

Para el bautizo de su primogénito, Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, habían preparado la capilla Real de Todos los Santos de Windsor, y posteriormente a ello, se daría una celebración íntima en la residencia del príncipe Andrés, justo en el Royal Lodge.

Cabe destacar que tanto Eugenia de York como su hijo no poseen títulos reales, de ahí que no se celebrará un evento público, algo que sumado a las medidas sanitarias en Reino Unido por el COVID-19 deja claro que no iba a ser muy concurrido, especialmente porque ahora solo se permiten reuniones de máximo 30 individuos.

Si quieres saber más sobre la vida de este miembro de la realeza británica infómate leyendo La Princesa Eugenia da la bienvenida a su primer hijo ¡Sigue los pasos de Meghan!

