Eugenia Debayle se sincera con el libro “Mi Día Negro”

La hermana de la popular periodista y conductora, Martha Debayle, compartió una profunda reflexión en la que reconoce que a varios años de distancia, se valora por el coraje que ha tenido para sobreponerse a esta compleja adversidad.

Eugenia Debayle sabe que todos en algún momento hemos pasado por duelos y no se refiere solamente a muertes, sino de todo aquello que se nos escapa de la vida y nos causa dolor e infelicidad. “Así me pasó: lo perdí todo, incluso a mí misma. El horizonte se me nubló. 2016 parecía mi mejor año: The Beauty Effect, mi plataforma, se consolidaba como el referente de belleza en México, estaba a punto de casarme e iba a ser mamá. Pero un suceso lo transformó todo”. Todo lo relata en "Mi Día Negro", que ha sido lanzado a través de Editorial Planeta.

“Mi Día Negro” de Eugenia Debayle ha sido lanzada vía Editorial Planeta, es una obra con 200 páginas.



¿Cómo surgió el título de tu libro?

Se basa en cuando fui a una revisión médica y no salí del hospital en meses. Mi corazón se detuvo por 3 minutos, estuve 20 días en coma y en dos años en rehabilitación.

Impactante, ¿Qué experimentaste durante todo el proceso?

Me rompí, ¿Cómo se sobrevive cuando lo pierde todo? No podía comer ni hablar, no recordaba dónde estaba ni entendía por qué mi cuerpo no me respondía. Me morí.

Este incidente cambió la perspectiva de Eugenia Debayle por completo y le dejó una cicatriz en el alma que siempre llevará consigo.

Cómo lograste salir adelante de todo esto?

Simplemente renací. Junté las piezas de lo que quedó de mí y reconstruí a una nueva mujer, a una nueva Eugenia.

¿Por qué es especial la portada de The Beauty Effect?

Me veo sonriente y feliz pero la realidad es que por dentro me sentía rota. Fue la primera portada que hice después del evento médico al que yo me refiero como “Mi Día Negro”.

Eugenia Debayle hoy en día se siente con la fortaleza para comenzar a contar su historia a través del libro “Mi Día Negro”.

¿Qué deseas compartir con este libro?

Deseo que en esta obra la gente encuentre la fortaleza para vencer sus duelos, para que las lágrimas cedan el paso a las risas para que sepan que siempre, siempre, siempre se puede aprender del dolor.

Durante cierto tiempo, Eugenia Debayle estuvo muy callada y hermética porque jamás le ha gustado el marketing de la lástima y la victimización.

¿Qué lecciones te dejó toda esta experiencia?

Pasar por una excelencia cercana a la muerte es complejo, implica regenerarte a ti mismo y cambiar de piel. La realidad es volver a nacer es todo un tema.

Ricardo D. Pat