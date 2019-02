Estudios confirman que si tu madre es “insoportable” serás más exitosa

No te dejó salir de nuevo… no te dio permiso para ir a la fiesta, te puso a lavar platos, no te deja tomar y te exige buenas calificaciones… ¿Qué podría ser peor que una madre exigente?

Podrá parecer que se te cae el mundo cada vez que te niegan un permiso, pero en realidad esa madre “insoportable” te está haciendo un favor y es muy probable que en un futuro seas una mujer bastante exitosa… O al menos eso es lo que opina Ericka G. Rascon-Ramirez, profesora de la Universidad de Essex.

Rascon-Ramirez realizó un estudio con 15 mil alumnas, de 13 a 14 años, durante 10 años y de acuerdo con sus conclusiones, las madres exigentes logran criar hijas más exitosas, o al menos alcanzan el éxito mucho más rápido que aquellas que tienen madres amables.

Con esto evidentemente no nos referimos a trabajar una crianza basada en el miedo o con demasiada dureza, pues con el tiempo los hijos se alejan y comienzan a mentir. No se trata de buscar el “hijo perfecto” o cuya obediencia sea incondicional, sino de encontrar el balance adecuado entre la exigencia y amabilidad; lograr una comunicación abierta y prestar atención a su desarrollo.

Por lo tanto, en el estudio se tomaron en cuenta aquellas madres “insoportables” que dan lecciones de vida a sus hijas, advierten sobre los peligros del mundo, orientan en las decisiones futuras, exigen ayuda con las tareas domésticas y tienen grandes expectativas para sus futuros. No aquellas que las encierra, prohíben y controlan cada movimiento a través del abuso físico o mental.

De acuerdo con la investigación, las hijas de madres exigentes no sólo se vuelven más seguras de sí mismas y persistentes con su futuro, sino que tienen menos probabilidades de quedar embarazadas a temprana edad.

Además, de acuerdo con la doctora, reciben una mejor educación, consiguen un buen trabajo y son capaces de acelerar su progreso profesional. De hecho, explicó que las recomendaciones de los padres siempre influyen en su forma de tomar decisiones, incluso cuando se resisten y se niegan a aceptarlas.

“En muchos casos, hacemos lo que creemos más conveniente para nosotros, incluso cuando esto va en contra de la voluntad de nuestros padres. Pero no importa cuánto intentemos evitar las recomendaciones de nuestros padres, lo más probable es que terminen influyendo en nuestras decisiones”.

