¡Estudio revela que los besos AYUDAN a bajar de peso! (Foto cortesía Emedemujer Colombia)

¿Quién no ha dado un beso en esta vida? todos, a menos de que exista alguien que no lo haya hecho y desde un inicio no experimentó esa sensación de tocar por primera vez los labios de la persona que le gustaba, o ese beso apasionado con su pareja, o que su cultura no sé lo permita, pero a excepción de esto, todos los seres humanos lo han hecho.

Beneficios de lo besos

Lo que seguramente no sabíamos, y aunque es algo que hacemos día con día, son los beneficios que obtenemos al hacerlo, así es, besar tiene muchas cosas positivas para tu salud, y por ello aquí te diremos cuáles son.

De acuerdo con una investigación que hizo la Universidad de Bochum en Alemania, señaló que el 10% de la humanidad (700 millones de personas) nunca se basa, pero a los demás les encanta.

Ante esto hay estudios que revelan que los besos estimulan diversas partes del cerebro y con ellos se liberan sustancias como las endorfinas, oxitocina y la dopamina: estas están relacionadas con la sensación de placer y bienestar; un beso lleno de pasión “libera adrenalina en la sangre” por lo que incrementa el ritmo cardiaco y el nivel de glucosa.

Un beso lleno de pasión “libera adrenalina en la sangre. (Foto cortesía Mejor con Salud)

Besar ayuda a que bajemos de peso

Los besos también ayudan a que bajemos de peso; cuando realizamos esta actividad que tanto nos gusta, aproximadamente se mueven 34 músculos de la cara, generando que se quemen entre 10 y 25 calorías, todo depende del ritmo que llevemos; información Silvia Olmedo.

Cabe mencionar que la Filematología es una disciplina que se encarga de estudiar a profundidad el tema de los besos.

Al besar tienes grandes beneficios. (Foto cortesía Love ToKnow)

