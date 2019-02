Estudio revela que la abstinencia al sexo vuelve más agresivas a las mujeres.

Expertos en el tema de la sexualidad han demostrado por medio de diferentes estudios que a mayor abstinencia en el sexo hay menor inteligencia y más agresividad en el caso de las mujeres, por lo que también han indagado sobre las alteraciones que sufre el cuerpo cuando se llega a la abstinencia.

De acuerdo a un reportaje del diario El País resuelve abiertamente esta duda y nos da resultados científicos que sí, dejan en claro que a mayor abstinencia hay menor inteligencia y más agresividad.

Más agresivas.

Hay estudios como el Els Pazmany, de 2014, que abordan los efectos sobre la autoestima de la persona o la idea del autoconcepto, aumentando el estado de depresión y ansiedad, ya que como consecuencia del cese de la actividad sexual, no por una causa voluntaria sino por algo que lo impide.

Cabe mencionar que en un estudio de 18 años, con revisiones bibliográficas e investigaciones cualitativas sobre 66 culturas en diferentes lugares del mundo, Lucas demostró en su tesis doctoral, publicada en el libro Sed de piel, la relación entre el papel de la mujer, la salud sexual y la agresividad.

“Las sociedades más agresivas son las más abstinentes o reprimidas. Toda cultura tiene necesidad de contacto. En las sociedad donde lo femenino es lo prioritario y donde la figura del padre o marido no existe, como en el pueblo Na de China, la moral sexual es flexible y la actividad es intensa, suele coincidir con culturas muy pacíficas, mientras que las culturas patriarcales como algunas tribus de Nueva Guinea, donde el 30% de los hombres mueren en acto bélico, son más agresivas y a la vez tienen una moral sexual más represiva”, explica el autor. Esa agresividad motivada por la abstinencia también se puede expresar en sociedades como la nuestra.

“Puede haberla si la abstinencia se debe a una ausencia no relajada ni libremente tomada. La sexualidad es un valor, una oportunidad, una capacidad y un instrumento rehabilitador y generador de bienestar, pero no es una obligación. Pero si una persona no tiene relaciones sexuales desde una óptica del pecado o por una disfunción, enfermedad o incapacidad, o porque se ve feo, entonces se crea un problema”, explica la sexóloga Lucas.