Estudio revela los peligros de la dieta cetogénica

El avance de la tecnología ha traído a sus paso grandes cosas, pero a la vez no tan buenas, no si las personas no hacen su uso correcto, una de estas es la desinformación la cual puede ser muy perjudicial para las personas puesto que pueden estar ingiriendo algo que puede ser dañina para su salud, un claro ejemplo de esto es la dieta cetogénica que se hizo muy famosa en el año 2019.

Si, esta dieta que se hizo muy popular entre las personas tiene su lado negativo, puesto que actuales estudios han dedicado parte de su tiempo para explicar dicha situación que se esconde en esta.

De acuerdo con una investigación que fue dado a conocer en la revista Frontiers in Endocrinology, al parecer el “régimen keto” hace que los huesos se debiliten. En este aproximadamente participaron 30 atletas fueron partícipes del estudio, en donde estuvieron al pendientes de su dieta y por ende de su entrenamiento. Al final de este identificaron que las personas que llevaban la dieta cetogénica presentaron un cambio en su densidad ósea.

Antes esto los especialistas aseguraron que “los atletas en la dieta keto tenían signo de desgaste óseo importante, en comparación con que tenían una dieta alta en carbohidratos”; información Radio Fórmula.

Otros peligros de la dieta cetogénica

Tras esta situación los médicos y los nutriólogos subrayan que esta situación puede ser originada por un efecto en el proceso metabólico a causa de la disminución relevante de carbohidratos que impulsan un menor nivel de hormonas.

“La dieta cetogénica debe ser reconocida únicamente como un régimen que se utiliza en un corto periodo de tiempo en el que el cuerpo se adapta a una alimentación”, explicaron.

Cabe resaltar que este no solo es el panorama que ofrece la dieta cetogénica, en donde ya pudimos darnos cuenta , y gracias a este estudio, cómo repercute, sino también esta genera deshidratación, fatiga y el resfriado keto.

