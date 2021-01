Estudio revela el efecto secundario de beber CAFÉ para el SUEÑO

Un estudio reciente de la revista Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry ofrece los efectos que tiene tomar un café y la forma en la que activa el cuerpo, a continuación te proporcionamos el estudio completo.

Estudio sobre los efectos del café

Investigadores en Alemania observaron a 26 participantes que aceptaron cinco noches de restricción del sueño (dormir solo cinco horas) y evaluaron durante el día su estado de alerta, tiempos de reacción, memoria y precisión en las tareas.

La mitad del grupo tomó una taza de café en el desayuno y otra después del almuerzo, mientras que la otra mitad tomó café descafeinado.

Aquellos con las bebidas con cafeína mostraron un desempeño significativamente mejor en las pruebas diurnas, especialmente en términos de atención sostenida, en comparación con los que bebieron descafeinado.

Sin embargo, ambos grupos informaron sentir somnolencia durante el día, lo que significa que ni siquiera el café podría proporcionar un impulso de energía física.

Efectos secundarios del café. Foto: El Español

W. Chris Winter, presidente de Charlottesville Neurology and Sleep Medicine, y autor de The Sleep Solution dijo que aunque el café puede darle un impulso mental temporal, es importante darse cuenta de que no es un reemplazo a largo plazo del sueño de calidad.

Importancia del sueño

Desafortunadamente, la interrupción del sueño no tarda mucho en comenzar a causar problemas de salud, incluida la función reducida del sistema inmunológico, la somnolencia diurna e incluso el aumento de peso. Eso incluye dormir muy poco e incluso dormir demasiado.

Por ejemplo, un estudio de la revista Sleep descubrió que tanto los períodos de sueño cortos como los largos predicen un mayor riesgo no solo de aumento de peso, sino también de aumento de grasa en adultos por lo demás sanos.

Incluso en el estudio reciente, los efectos del café con cafeína no duraron. A pesar de sentirse refrescados por la bebida durante tres o cuatro días durante una semana de sueño restringido, los participantes comenzaron a hacer tanque al quinto día.

En ese momento, no hubo diferencia en la atención o la función cognitiva en comparación con los que tomaron el café descafeinado.

Eso significa que si ha dormido mal una o dos noches y necesita reunir algo de capacidad intelectual para el trabajo o la escuela, el café puede ayudar. Pero además de esa solución temporal, Winter sugiere esforzarse más en desarrollar hábitos de sueño sólidos.

TE PUEDE INTERESAR:¿Por qué tomar café en la noche te quita el sueño?

Cuanto más te concentres en dormir bien, más saludable estarás en general. Además, el sueño profundo tiende a sincronizarse con otros buenos hábitos como hacer ejercicio con regularidad, respirar aire fresco y comer alimentos saludables.

Para obtener más consejos sobre cómo mantener hábitos saludables para mejorar el sueño, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.